Запаси на три доби: КМДА пояснила, як киянам підготуватися до перебоїв зі світлом, водою та теплом

Через посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру мешканців Києва закликають заздалегідь подбати про запаси води, їжі та засоби автономного освітлення. Необхідні речі рекомендують підготувати щонайменше на три доби — на випадок аварійних перебоїв з електро-, водо- й теплопостачанням. Відповідні рекомендації 10 жовтня оприлюднила Київська міська державна адміністрація.

У міській владі повідомили, що енергетики цілодобово відновлюють електропостачання, а комунальні служби працюють над поверненням водопостачання до штатних параметрів. Водночас інтенсивність обстрілів зростає, тому киянам радять підготувати все необхідне для забезпечення базових побутових потреб.

Скільки води потрібно запасти та де шукати бювети

На одну дорослу людину рекомендують передбачити щодня:

3 літри питної води ;

; 10–12 літрів технічної води для гігієни та господарських потреб.

Отже, на 72 години для одного дорослого потрібно щонайменше 9 літрів питної та 30–36 літрів технічної води. Загальний домашній запас варто розраховувати з урахуванням кількості людей, які ним користуватимуться.

У КМДА також нагадали, що 155 бюветних комплексів столиці можуть працювати від генераторів у разі знеструмлення. Вони є додатковим джерелом води під час перебоїв у централізованій мережі.

Розташування бюветів можна перевірити на електронній карті «Київводфонду». Це допоможе заздалегідь знайти найближчий комплекс і продумати, як поповнювати домашні запаси.

Освітлення, резервне живлення та продукти

Перед можливими відключеннями мешканцям радять зарядити павербанки й портативні зарядні станції. Також варто перевірити справність ліхтариків, підготувати лампи на батарейках або акумуляторах і запасні елементи живлення.

Серед речей, які рекомендує мати міська влада, є свічки та сірники. Користуватися ними потрібно з дотриманням правил пожежної безпеки.

Окремо слід подбати про продукти тривалого зберігання. Перевагу рекомендують надавати їжі, яка не потребує холодильника та яку можна споживати без приготування на електричній плиті. Такий запас допоможе організувати харчування, якщо відновлення електропостачання затягнеться.

Як зберегти тепло та бути помітними на вулиці

Щоб зменшити втрати тепла в оселі, у КМДА рекомендують ущільнити стики вікон і перевірити їхню ізоляцію. Між зовнішньою стіною та батареєю можна розмістити теплоізоляційний матеріал, наприклад алюфом.

Ще одна рекомендація стосується пересування містом у темну пору доби. Якщо через знеструмлення не працюватиме вуличне освітлення, пішоходам варто використовувати одяг зі світловідбивними елементами або спеціальні стрічки. Їх можна закріпити на рукавах, сумках чи рюкзаках, щоб водії краще бачили людей на дорозі.

Міська влада також закликає стежити за офіційними повідомленнями про роботу комунальних служб і ситуацію в столиці. Для цього рекомендують встановити застосунок «Київ Цифровий», підписатися на офіційні сторінки КМДА та користуватися повідомленнями міських і суспільних мовників.

Рекомендації оприлюднили на тлі перебоїв з електро- й водопостачанням після російських атак. Триденний запас необхідних речей має допомогти мешканцям забезпечити себе на час аварійно-відновлювальних робіт.

👉 Також раніше було повідомлено, що можна зробити власними силами ще до морозів, щоб не зустріти їх із порожньою пляшкою, розрядженим телефоном і вірою в комунальне диво.