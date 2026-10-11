ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Запаси на три доби: КМДА пояснила, як киянам підготуватися до перебоїв зі світлом, водою та теплом

Денис Молотов
Денис Молотов
Запаси на три доби: КМДА пояснила, як киянам підготуватися до перебоїв зі світлом, водою та теплом
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 11.10.2026

Через посилення російських атак на енергетичну інфраструктуру мешканців Києва закликають заздалегідь подбати про запаси води, їжі та засоби автономного освітлення. Необхідні речі рекомендують підготувати щонайменше на три доби — на випадок аварійних перебоїв з електро-, водо- й теплопостачанням. Відповідні рекомендації 10 жовтня оприлюднила Київська міська державна адміністрація.

У міській владі повідомили, що енергетики цілодобово відновлюють електропостачання, а комунальні служби працюють над поверненням водопостачання до штатних параметрів. Водночас інтенсивність обстрілів зростає, тому киянам радять підготувати все необхідне для забезпечення базових побутових потреб.

Скільки води потрібно запасти та де шукати бювети

На одну дорослу людину рекомендують передбачити щодня:

  • 3 літри питної води;
  • 10–12 літрів технічної води для гігієни та господарських потреб.

Отже, на 72 години для одного дорослого потрібно щонайменше 9 літрів питної та 30–36 літрів технічної води. Загальний домашній запас варто розраховувати з урахуванням кількості людей, які ним користуватимуться.

У КМДА також нагадали, що 155 бюветних комплексів столиці можуть працювати від генераторів у разі знеструмлення. Вони є додатковим джерелом води під час перебоїв у централізованій мережі.

Розташування бюветів можна перевірити на електронній карті «Київводфонду». Це допоможе заздалегідь знайти найближчий комплекс і продумати, як поповнювати домашні запаси.

Освітлення, резервне живлення та продукти

Перед можливими відключеннями мешканцям радять зарядити павербанки й портативні зарядні станції. Також варто перевірити справність ліхтариків, підготувати лампи на батарейках або акумуляторах і запасні елементи живлення.

Серед речей, які рекомендує мати міська влада, є свічки та сірники. Користуватися ними потрібно з дотриманням правил пожежної безпеки.

Окремо слід подбати про продукти тривалого зберігання. Перевагу рекомендують надавати їжі, яка не потребує холодильника та яку можна споживати без приготування на електричній плиті. Такий запас допоможе організувати харчування, якщо відновлення електропостачання затягнеться.

Як зберегти тепло та бути помітними на вулиці

Щоб зменшити втрати тепла в оселі, у КМДА рекомендують ущільнити стики вікон і перевірити їхню ізоляцію. Між зовнішньою стіною та батареєю можна розмістити теплоізоляційний матеріал, наприклад алюфом.

Ще одна рекомендація стосується пересування містом у темну пору доби. Якщо через знеструмлення не працюватиме вуличне освітлення, пішоходам варто використовувати одяг зі світловідбивними елементами або спеціальні стрічки. Їх можна закріпити на рукавах, сумках чи рюкзаках, щоб водії краще бачили людей на дорозі.

Міська влада також закликає стежити за офіційними повідомленнями про роботу комунальних служб і ситуацію в столиці. Для цього рекомендують встановити застосунок «Київ Цифровий», підписатися на офіційні сторінки КМДА та користуватися повідомленнями міських і суспільних мовників.

Рекомендації оприлюднили на тлі перебоїв з електро- й водопостачанням після російських атак. Триденний запас необхідних речей має допомогти мешканцям забезпечити себе на час аварійно-відновлювальних робіт.

👉 Також раніше було повідомлено, що можна зробити власними силами ще до морозів, щоб не зустріти їх із порожньою пляшкою, розрядженим телефоном і вірою в комунальне диво.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Ваша квартира «безхазяйна»: окупанти відбирають житло на Луганщині

ВПО

Нобелівськими лауреатами з медицини стали троє дослідників оптогенетики

ПОДІЇ

Туреччина попередила, що Чорне море не має стати новим фронтом у російсько-українській війні

ПОДІЇ

Дизельна угода Трампа з путіним: вимоги США, суперечка про розвіддані

ВАЖЛИВО

15 млн грн за загиблого військового: Верховний Суд роз’яснив правила успадкування виплати

ПОДІЇ

Україна підтримала Міжнародний кримінальний суд після запровадження санкцій США

ПОЛІТИКА

рф атакувала судно з олією в Чорному морі: одна людина загинула

ВАЖЛИВО

Молдова отримала від ЄС €157 млн після виконання 18 реформ

ПОЛІТИКА

Німеччина обирає крилаті ракети для масового застосування

ПОДІЇ

Дрони рф атакували Київ: горіли житлові будинки, є постраждалі

ВІЙНА

На Київщині після російської атаки під завалами складу знайшли загиблу жінку

ВІЙНА

Іспанія та Греція не передадуть ракети Patriot Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Дрони рф атакували автобус і автомобіль у Слов’янську: загинув чоловік

ВІЙНА

Для понтонних переправ через Дніпро у Києві можуть знадобитися військові резерви – Defense Express

ПОДІЇ

Естонія планує закупити озброєння та боєприпаси на суму до €195 млн

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип