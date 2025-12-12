Британський флот три доби супроводжував російську субмарину у Ла-Манші

Військово-морський флот Великої Британії протягом трьох діб супроводжував російську субмарину класу «Краснодар» разом із буксиром Алтай під час їхнього проходження через Ла-Манш. Про це у четвер, 11 грудня, повідомило ВВС, підкресливши, що операцію проводили на тлі зростання підводної активності рф поблизу британських вод, яка за останні два роки збільшилася на 30%.

Для моніторингу човна, що відомий своєю низькою помітністю, британські військові залучили корабель забезпечення з бортовим гелікоптером. Окрім підводного човна, флот супроводжував російський буксир Алтай, який разом із субмариною увійшов до протоки Ла-Маншу через Північне море та протоку Па-де-Кале.

У Королівському флоті уточнили, що були готові негайно розпочати протисубмаринну операцію, якби «Краснодар» занурився під воду. Однак протягом усього маршруту судно залишалося на поверхні, попри складні погодні умови.

Коли група дійшла до району французького острова Уессан, британські військові передали супровід союзникам по НАТО.

ЗМІ нагадують, що подібна операція вже проводилася в липні. Тоді у водах поблизу Великої Британії було зафіксовано інший російський підводний човен – «Новоросійськ».

ВВС також відзначає, що цього тижня міністр оборони Джон Хілі оголосив про старт багатомільйонної програми зі зміцнення можливостей Королівського флоту у протидії «підводним загрозам» москви.

Крім того, на початку грудня Велика Британія разом із Норвегією підписали угоду про спільні патрулювання Атлантики. Їх метою є виявлення російських субмарин.

