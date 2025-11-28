П’ятниця, 28 Листопада, 2025
Британія в ОБСЄ: мирна угода повинна захищати суверенітет України

Денис Молотов
Британія в ОБСЄ: мирна угода повинна захищати суверенітет України

Британія в ОБСЄ наголосила, що «мирна угода» повинна передбачати для України реальні та ефективні механізми безпеки, здатні запобігти будь-яким проявам майбутньої російської агресії.

Представляючи позицію Лондона, постійний представник Великої Британії при ОБСЄ Ніл Голланд підкреслив, що визначальним чинником у питанні майбутнього української держави завжди має залишатися воля її громадян. Про це 28 листопада повідомило агентство Укрінформ.

📢 «Позиція Великої Британії зрозуміла. Ми вважаємо, що майбутнє України мають визначати самі українці. Щоб будь-яка угода забезпечила справедливий і тривалий мир, вона має захищати суверенітет і безпеку України. Затверджувати принцип, що кордони не можна змінювати силою. Гарантувати надійні механізми безпеки, щоб запобігти майбутній російській агресії», — наголосив Голланд.

☝️ Представник також позитивно оцінив результати українсько-американського діалогу, що відбувся в Женеві та був спрямований на завершення незаконної війни рф проти України. За його словами, Київ послідовно демонструє прагнення до мирного врегулювання та готовність дотримуватися умов припинення вогню.

Водночас підкреслив Голланд, росія продовжує агресивні дії, включно з ударами по українських містах навіть під час дипломатичних контактів.

📢 «Натомість, коли відбувався останній раунд переговорів, росія засипала українські міста дронами та ракетами… росія знає, що її позиція абсурдна: заявляти, що вона серйозно ставиться до мирних переговорів, водночас зберігаючи свої максималістські вимоги й намагаючись шляхом бомбардувань змусити українських цивільних підкоритися», — зазначив представник Великої Британії.

Лондон підтвердив незмінну підтримку України, включно з подальшим постачанням військової техніки для посилення обороноздатності. А також із нарощуванням економічного тиску на російське керівництво.

☝️ Нагадаємо, Велика Британія активізує плани щодо потенційного розміщення військових підрозділів в Україні після завершення війни. Також готується долучитися до процесу майбутнього мирного врегулювання.

📌 Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час візиту на російську федерацію заявив про готовність Будапешта стати платформою для «мирних переговорів».

ПОГОДА

Погода від sinoptik.ua
