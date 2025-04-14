Британія переказала Україні другий транш із російських активів

У понеділок, 14 квітня, Велика Британія переказала Україні другий транш у розмірі 752 млн фунтів стерлінгів (еквівалент 991 млн доларів США). Транш було профінансовано за рахунок доходів від заморожених російських активів. Про це повідомив уряд Сполученого Королівства.

📢 «Фінансування підтримає Україну в закупівлі життєво важливого військового обладнання, включно з терміново необхідною системою протиповітряної оборони», – йдеться у заяві.

📌 Зазначається, що ця виплата стала другим із трьох запланованих траншів у межах кредитної програми загальною вартістю 2,26 млрд фунтів стерлінгів. Перший платіж у такому ж обсязі — 752 млн фунтів — було здійснено на початку березня. Третій транш Україна отримає у 2026 році.

📢 «Сильна Україна має життєво важливе значення для національної безпеки Великобританії. І цей другий транш фінансування допоможе поставити їх у найсильнішу можливу позицію та сприятиме нашій колективній безпеці», – заявила міністр фінансів Великої Британії Рейчел Рівз.

Кошти буде спрямовано на закупівлю систем ППО та іншого критично важливого озброєння. Це необхідного для захисту українського неба від масованих атак з боку росії.

☝️ Відомо, що Велика Британія надасть Україні кредит на загальну суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів (близько 2,93 млрд доларів США). Джерелом коштів стали відсотки з доходів від заморожених активів російської федерації.

💶 Також нагадаємо, що минулого тижня Україна отримала третій транш фінансування в межах міжнародної програми допомоги. Він склав 1 млрд євро від Європейського Союзу.

💶 Програма G7 під назвою Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) передбачає виділення Києву загальної суми у 50 млрд доларів США. З них 20 млрд забезпечує ЄС.