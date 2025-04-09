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ЄС перерахував Україні 1 млрд євро із російських активів

Денис Молотов
Денис Молотов
ЄС перерахував Україні 1 млрд євро із російських активів

ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це у середу, 9 квітня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму Телеграм-каналі.

📢 «ЄС перерахував Україні 1 млрд євро у межах ініціативи ERA. Про це було оголошено під час нашої зустрічі з комісаром ЄС з питань економіки та продуктивності Валдісом Домбровскісом у Брюсселі. Це третій транш в межах ініціативи G7, забезпечений доходами від заморожених російських активів», – написав Шмигаль.

За словами очільника уряду, отримані кошти будуть спрямовані на пріоритетні видатки державного бюджету. Загалом у рамках програми ERA країни ЄС вже надали Україні 5 млрд євро.

Прем’єр-міністр підкреслив, що повна конфіскація заморожених російських суверенних активів залишається ключовим пріоритетом України. Саме ці ресурси мають бути використані для відбудови держави після війни.

📢 «Обговорили з паном Домбровскісом також макроекономічну ситуацію, хід реформ та процес відбудови України. Дякуємо партнерам за підтримку економіки та швидкого відновлення нашої держав», – додав Шмигаль.

☝️ Нагадаємо, що ініціатива G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) передбачає виділення 50 млрд доларів, з яких 20 млрд надасть Євросоюз. Перший транш на суму 3 млрд євро було виплачено у січні, другий — 1 млрд євро — у березні. Тепер же ЄС перерахував ще 1 млрд євро, як третій транш.

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