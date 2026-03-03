Борис Джонсон: без радикального тиску на Путіна війна не завершиться

Партнерський матеріал надано Independence Avenue Media. Публікується за згодою правовласника. Автор: Ія Меурмішвілі

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон переконаний: настав час для принципово іншої стратегії Заходу щодо України. Європа, на його думку, має відмовитися від обережної, поетапної підтримки та перейти до рішучих кроків, які наблизять саме перемогу, а не лише утримання позицій.

В інтерв’ю Independence Avenue Media з нагоди річниці повномасштабного вторгнення росії Джонсон заявив, що ключовою проблемою залишається відсутність відчуття терміновості серед європейських лідерів. Він наголошує: війна не завершиться, якщо тиск на президента рф не буде суттєво посилено.

Політик також підтримує ідею відкриття аеропорту у Львові як символу економічної стійкості України, закликає активніше використовувати заморожені російські активи та повернути у публічну риторику Заходу слово «перемога». За його словами, саме перемога України, а не її здатність просто вистояти, повинна визначати подальшу політику союзників.

Окремо Джонсон відзначив дії адміністрації Дональда Трампа, які назвав більш рішучими у питанні тиску на росію, водночас підкресливши, що Україна вже продемонструвала достатню готовність до компромісів.

Наведене нижче інтерв’ю, записане 24 лютого 2026 року, відредаговане для скорочення та ясності.

Інтерв’ю

Ія Меурмішвілі, головна редакторка IAM: Почнімо з деяких тез, які ви сьогодні озвучили під час презентації. Коаліцію охочих ви називаєте коаліцією тих, хто «чекає».

Борис Джонсон, колишній прем’єр-міністр Великої Британії: Тому що зараз усі дії фактично залежать від згоди Володимира Путіна. Нічого не відбувається, доки Путін не погодиться. Але Україна вільна країна. Саме за це українці воюють, за власну свободу. Не Володимиру Путіну вирішувати, які війська, окрім його власних, можуть перебувати на українській землі. Це мають вирішувати українці.

IAM: Ви також пропонуєте те, що наразі здається немислимим, відкрити аеропорт у Львові.

Борис Джонсон: А чому це так складно? Я не вважаю, що це складно. Думаю, можна забезпечити достатній рівень захисту. Це був би потужний символ повернення економіки до мирного режиму. Чому б не зробити хоч щось? Ми не можемо й надалі просто тягнути цю війну в тому вигляді, в якому вона є. Це вже четверта річниця. Це жахливо. Ми вступаємо в п’ятий рік цього конфлікту. Це страшно.

І це видно, коли слухаєш генералів, як сьогодні вранці на конференції Yalta European Strategy. Там виступав мужній військовий, видатна людина з передової, який говорив про реальність. росія втрачає багато людей, але не настільки швидко. Вони все ще мають переважну більшість. Співвідношення сил на користь росії. Україні дуже важко.

Я вважаю, що в Європі панує небезпечна самозаспокоєність щодо цієї ситуації. Люди не розуміють, наскільки терміново потрібно завершити цю війну. Вони думають: українці герої, усе якось перетреться, ми будемо купувати більше газу в Америки. Це абсолютно жахливо. Потрібно покінчити з цим.

IAM : Отже, ви не вважаєте, що європейці сприймають це як нагальне питання?

Борис Джонсон: Я не думаю, що є відчуття терміновості на рівні, який нам потрібен. Мені здається, що європейці не усвідомлять це серйозно, по-справжньому, доки не усвідомлять, що Путін справді може проявити агресію проти однієї з їхніх власних країн. І це трагедія, тому що якщо він переможе в Україні або якщо просто продовжить наступ, він становить загрозу для Балтії, він становить загрозу повсюди. Але мова про Україну. Ми говорили українцям: ви герої, боріться далі. Ми даємо достатньо, щоб вони вижили. Ми не даємо достатньо, щоб вони перемогли.

IAM : Це ж була політика Заходу тривалий час не вживати слово перемога, пам’ятаєте?

Борис Джонсон: За мене такої політики не було. Ні. Моя позиція полягала в тому, що Путін повинен програти, а Україна має бути вільною. І нам потрібно повернутися до цього. Що ганебного в перемозі України? Чому це немислимо? Це абсурд.

IAM : Це потребує більше зусиль.

Борис Джонсон: Ми не змусимо Путіна піти на компроміс, якщо він не повірить, що ми готові зробити значно, значно більше.

IAM : Поговорімо про Путіна і мирні переговори.

Борис Джонсон: Які мирні переговори? Це абсурд.

IAM : Але переговори тривають. Українці беруть у них участь. Вони готові долучатися…

Борис Джонсон: Українці говорять з Америкою, Америка говорить з Європою, Європа говорить з Україною, це все нісенітниця. Усі бачать певний формат угоди, яку теоретично можна було б укласти. Але де росія? Де докази того, що Росія хоче з чимось погодитися?

Навіть якщо Україна вийде з Донбасу, чи справді росія погодиться? росія хоче, щоб Україна стала васальною державою. Жодної змістовної угоди не буде, якщо ми не посилимо тиск на Путіна.

IAM : Чи вважаєте ви, що США готові чинити такий тиск на Путіна?

Борис Джонсон: Я думаю, що США продемонстрували готовність робити те, на що європейці насправді не наважуються: затримувати російські судна під прапором росії, які порушували заборону на постачання нафти, тиснути на Індію, щоб вона припинила використовувати російські енерго ресурси. Америка першою надала Україні зброю. Це було за Трампа, під час його першої адміністрації. Отже, Америка здатна на досить рішучі кроки. Але зараз немає лідерства з боку Європи. Були Давос, Мюнхен і всі ці європейські лідери, які говорили, що це година Європи. Щоб що?

IAM : Тоді шлях від вашої оцінки європейців до вашої пропозиції відправити європейські війська в Україну виглядає довгим. Як це можливо?

Борис Джонсон: Коли я очолював Велику Британію, ситуація була іншою. Ми могли лідирувати, могли діяти, і згодом інші європейці наслідували нас. Ми першими в Європі надали серйозну зброю. Здається, ми також першими передали танки тощо. Велика Британія могла б зробити це знову. У нас заморожено 15 мільярдів доларів російських коштів у Лондоні. Якщо ЄС не розморозить кошти в Брюсселі, ми могли б узяти лідерство і тут.

IAM : Але ж це триває вже чотири роки й досі без результату, так?

Борис Джонсон: Це обурливо. Ми розводимо руками, говорячи про страждання українців, але чому не робимо більше?

IAM : Чи може настати момент, коли українці розчаруються? Можливо, вони вже розчаровані? Що може статися після цього? Як ви це бачите?

Борис Джонсон: Дуже часто вони думають, що не мають іншого вибору, окрім як продовжувати боротьбу самотужки, що вони не можуть покладатися ні на кого. Вони стають дедалі більш самодостатніми. Вони неймовірні. Але я вважаю, що ми можемо допомогти їм масштабно.

IAM : Ще одне запитання про Путіна. Як ви вважаєте, чи готовий він насправді зупинити війну?

Борис Джонсон: За нинішніх обставин ні. Але він міг би бути готовим, якщо ми зробимо те, про що я говорив. Неможливо завершити цю війну, нескінченно тиснучи на Україну. Це хибний підхід. Українці зробили все, що могли. Їм більше нічого віддати. Єдиний спосіб досягти угоди зараз це радикально посилити тиск на Путіна.

IAM : У тому числі з боку європейців?

Борис Джонсон: Так, і з боку європейців.