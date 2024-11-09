Український відомий боксер В’ячеслав Узелков пішов із життя на 45-му році. Про сумну звістку повідомила в суботу, 9 листопада, пресслужба Української федерації боксу.

📢 «З глибоким сумом повідомляємо, що український бокс зазнав важкої втрати – пішов з життя В’ячеслав Узелков. Його ім’я назавжди залишиться в історії спорту, а приклад сили, стійкості та відданості своїй справі надихатиме майбутні покоління», – зазначено в офіційному повідомленні.

Незадовго до смерті Узелков переніс операцію на серці та проходив курс реабілітації.

В’ячеслав Узелков (нар. 8 квітня 1979, Вінниця) – відомий український боксер, який здобував нагороди на чемпіонатах світу та Європи серед аматорів. Його професійна кар’єра стартувала у 2004 році, і в дебютному бою він здобув перемогу над росіянином Сулейманом Джеріловим.

Завершивши спортивну кар’єру у 2013 році після поразки сербу Геарду Аєтовичу, Узелков згодом спробував себе як телеведучий.

У 2020 році він також балотувався на посаду міського голови Вінниці від нині забороненої партії ОПЗЖ. Але ті вибори завершилися для нього лише з результатом у 4% голосів.

📌 Також нагадаємо, раніше було повідомлено, що український боксер Ярослав Міхалушко (8-0, 7 КО) здобув молодіжний титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі. У бою, що став головною подією вечора боксу у Винниках, 23-річний уродженець Коломиї здобув перемогу, нокаутувавши мексиканця Оскара Моліну Еспіносу (9-1-1, 4 КО), завоювавши вакантний пояс.