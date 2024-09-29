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Український боксер Ярослав Міхалушко став чемпіоном світу за версією WBC

Денис Молотов
Денис Молотов
Український боксер Ярослав Міхалушко став чемпіоном світу за версією WBC

Український боксер Ярослав Міхалушко (8-0, 7 КО) здобув молодіжний титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі. У бою, що став головною подією вечора боксу у Винниках, 23-річний уродженець Коломиї здобув перемогу, нокаутувавши мексиканця Оскара Моліну Еспіносу (9-1-1, 4 КО), завоювавши вакантний пояс. Про це повідомляє Vringe.

З перших секунд бою Міхалушко взяв контроль над рингом. Мексиканський боксер намагався чинити опір, але українські потужні удари змусили його часто відступати до канатів, що призвело до нокдауну. Хоча Еспіноса швидко підвівся, він змінив тактику на оборонну. У другому та третьому раундах мексиканський боєць знову опинявся на підлозі через ковзання, без нокдаунів.

Міхалушко не зупинявся, продовжуючи домінувати на рингу завдяки точним і сильним ударам. Кульмінація бою настала у четвертому раунді, коли український боксер провів серію чудових ударів, завершивши бій двома лівими боковими в корпус і голову суперника, що призвело до нокауту.

📌 Варто також відзначити, що 22 вересня в Лондоні на стадіоні «Уемблі» відбувся поєдинок між британцями Ентоні Джошуа та Даніелем Дюбуа. Тоді Дюбуа завоював титул чемпіона світу за версією IBF.

📌 Крім того, 25 вересня стало відомо, що український боксер Володимир Кличко був визнаний найкращим суперважкоатлетом XXI століття за версією британського спортивного медіа GiveMeSport. Його брат Віталій посів четверте місце, а Олександр Усик — друге.

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