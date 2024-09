Український боксер Ярослав Міхалушко став чемпіоном світу за версією WBC

Український боксер Ярослав Міхалушко (8-0, 7 КО) здобув молодіжний титул чемпіона світу за версією WBC у напівсередній вазі. У бою, що став головною подією вечора боксу у Винниках, 23-річний уродженець Коломиї здобув перемогу, нокаутувавши мексиканця Оскара Моліну Еспіносу (9-1-1, 4 КО), завоювавши вакантний пояс. Про це повідомляє Vringe.

З перших секунд бою Міхалушко взяв контроль над рингом. Мексиканський боксер намагався чинити опір, але українські потужні удари змусили його часто відступати до канатів, що призвело до нокдауну. Хоча Еспіноса швидко підвівся, він змінив тактику на оборонну. У другому та третьому раундах мексиканський боєць знову опинявся на підлозі через ковзання, без нокдаунів.

Міхалушко не зупинявся, продовжуючи домінувати на рингу завдяки точним і сильним ударам. Кульмінація бою настала у четвертому раунді, коли український боксер провів серію чудових ударів, завершивши бій двома лівими боковими в корпус і голову суперника, що призвело до нокауту.

