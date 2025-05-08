Білий дим у Ватикані: конклав обрав нового Папу Римського

У Ватикані завершився конклав – на даху Сикстинської капели з’явився білий дим, що сигналізує про обрання нового Папи Римського. Про це 8 травня повідомляє SkyNews.

☝️ Згідно з церковною традицією, білий дим (fumata bianca) означає, що голосування завершилося успішно. Це сталося на другий день засідань конклаву, після кількох невдалих спроб визначити нового понтифіка.

На площі Святого Петра одразу пролунали гучні оплески, віряни радісно реагують на новину, вітаючи рішення кардиналів. Очікується, що новообраний Папа з’явиться на балконі протягом години після голосування.

🔔 BBC нагадує: єдиним сигналом про перебіг конклаву для зовнішнього світу залишається колір диму над капелою.

• Чорний дим (fumata nera) – Папу не обрано.

• Білий дим (fumata bianca) – понтифіка обрано.

📌 Цього разу участь у голосуванні взяли 133 кардинали з 71 країни світу. Джерела у Ватикані раніше припускали, що необхідну кількість голосів можуть зібрати вже увечері 8 або зранку 9 травня.

🔙 Нагадаємо:

• Перше голосування, що відбулося 7 травня, завершилось чорним димом.

• Вранці 8 травня спроба також виявилася безрезультатною.

📜 Обряд проголошення нового Папи Римського дотримується чіткої церемонії:

Кардинал-протодиякон проголошує «Habemus papam!» — «Маємо Папу!» Далі — офіційна церковна фраза латиною; Потім звучить ім’я новообраного (у латинській формі), прізвище та нове ім’я, яке приймає понтифік.

📖 Традиція сповіщати про обрання Папи димом зародилася ще у XIX столітті. Раніше вірян інформували про новину звуком дзвонів або усно, однак дим став найбільш наочним символом.

• Чорний дим утворюється при спалюванні бюлетенів із додаванням вологої соломи або спеціальних хімікатів.

• Білий – за використання сухої соломи або інших сумішей.

📍У 1958 році виникла плутанина, коли дим мав сірий відтінок, що призвело до помилкового оголошення про обрання Папи. Відтоді до процесу додано хімічні речовини для чіткішого кольору, а з 2005 року, одночасно з білим димом, лунає дзвін собору Святого Петра.

📊 Для порівняння:

• У 2013 році конклав, який обрав Папу Франциска, тривав два дні з п’ятьма раундами голосування.

• У 2005-му обрання Бенедикта XVI також зайняло два дні — чотири голосування.

• А конклав 1978 року, коли обрали Івана Павла II, тривав три дні та вимагав восьми голосувань.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що увечері середи, 7 травня, у Ватикані офіційно стартував конклав, під час якого 133 кардинали повинні обрати нового Папу Римського. Про початок закритого засідання сповістив традиційний заклик «Extra omnes!» («Усі геть!»), який виголосив головний церемоніймейстер архієпископ Дієґо Равеллі.