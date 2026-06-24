Новий сценарій апокаліпсиса: майбутнє Землі

Упродовж багатьох десятиліть провідні світові науковці вважали, що приблизно через п’ять мільярдів років Сонце перетвориться на червоного гіганта та неминуче поглине Землю. Однак свіже масштабне дослідження показало, що фінальний сценарій кінця нашої планети може виявитися зовсім іншим, пише популярне британське видання Daily Mail.

Міжнародна група астрономів після серії тривалих комп’ютерних симуляцій дійшла несподіваного висновку, що під час завершальної стадії еволюції Сонця Земля може уникнути тотального поглинання. За новими уточненими розрахунками, потужна втрата загальної маси зорі та сильний сонячний вітер здатні вчасно відштовхнути планету на безпечнішу орбіту або навіть повністю викинути її у відкритий космос.

Глобальні космічні сили вступають у пряме протистояння на пізніх етапах існування зіркових систем, змінюючи звичну траєкторію небесних тіл.

Автор дослідження Матс Ессельдерс пояснив, що майбутнє Землі залежить від боротьби двох сил. З одного боку, гравітаційні приливні взаємодії будуть тягнути планету до Сонця. З іншого – втрата маси зорі під час її розширення сприятиме віддаленню Землі.

Моделювання на основі поведінки зірки-двійника L2 Puppis

Процес вигорання ядерного палива всередині нашого світила неминуче призведе до перебудови всієї архітектури Сонячної системи.

Дослідники нагадують, що коли Сонце остаточно вичерпає запаси водню, воно почне стрімко збільшуватися в розмірах і перетвориться на червоного гіганта. Раніше вчені вважали, що приливні сили неминуче затягнуть Землю у верхні зовнішні шари розпеченої зорі. Втім, нові комп’ютерні моделі наочно показали, що вплив цих сил може бути значно слабшим, ніж передбачалося раніше.

Науковці також детально врахували фактичні спостереження за зіркою L2 Puppis. Цю зорю фахівці називають своєрідним майбутнім двійником нашого Сонця на фінальних етапах його життєвого циклу.

У результаті комплексного дослідження фахівці дійшли висновку, що реальні шанси на виживання Землі все ж існують. Водночас вони окремо наголошують, що остаточний сценарій залишається невідомим, адже навіть незначні зміни у розрахунках можуть кардинально змінити фінальний результат.

Перетворення на білий карлик та загроза для живих організмів

Зміна орбіти та порятунок від вогняної кулі, на жаль, не гарантують збереження біосфери та комфортних умов для людства.

Навіть якщо Земля повністю уникне поглинання, це взагалі не означає, що життя на ній збережеться. Після неминучого перетворення Сонця на згасаючий білий карлик наша планета поступово перетвориться на абсолютно холодний і безжиттєвий світ. Повна втрата атмосфери та океанів відбудеться задовго до завершення розширення зірки.

Утім, людству точно не варто хвилюватися через ці космічні загрози найближчим часом. За оптимістичними оцінками вчених, усі ці масштабні астрономічні події можуть відбутися не раніше ніж через 7-8 мільярдів років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Антарктиді прискорився ріст рослин через зміну клімату, що вказує на серйозну загрозу тендітній екосистемі регіону.

📌 Також повідомлялось, що туристам, які планують відвідати Італію, варто уважно ознайомитися з місцевими правилами. Деякі звичні дії можуть коштувати чималих грошей, особливо у популярних туристичних містах.