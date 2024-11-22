Удар дронами зі шрапнеллю по Сумах: загиблі та постраждалі

Росія вперше застосувала дрони зі шрапнеллю для атаки по місту Суми, повідомив голова ОВА Володимир Артюх. За його словами, ця зброя має на меті знищення людей, а не інфраструктури.

📢 «В Сумах це вперше», – наголосив посадовець.

Вранці 22 листопада у місті пролунали чотири вибухи у проміжку між 5:09 та 5:48. Одне з влучань сталося поблизу мосту на перетині вул. Сумської артбригади та просп. Свободи. Внаслідок вибуху впала електроопора, пошкоджено приміщення шиномонтажу, а також вибито понад 100 вікон у багатоквартирному будинку.

З будинку, що зазнав значних руйнувань, рятувальники деблокували двох постраждалих, яких передали медикам. Загалом відомо про щонайменше двох загиблих та 12 поранених.

На місці події працюють волонтери, мешканцям пошкоджених квартир надають матеріали для тимчасового ремонту. Розгорнуто штаб з ліквідації наслідків удару.

Дрони зі шрапнеллю, як зазначається, росіяни почали використовувати ще у 2023 році. Принцип їхньої дії подібний до артилерійських шрапнельних снарядів: під час вибуху пристрій розкидає дрібні металеві фрагменти, які спричиняють максимальні ураження в зоні дії. Основна мета – завдати шкоди саме людям.

❗ Через російську атаку 22 листопада в Сумах перекрили одну з центральних доріг. ☝️ Нагадаємо, що у ніч на 22 листопада місто Суми стало об’єктом чергової повітряної атаки російських загарбників. У результаті ворожого удару загинули двоє мирних жителів.

Напередодні, 21 листопада, росіяни вдарили по Кривому Рогу. За останніми даними, у цьому місті постраждали 32 людини.