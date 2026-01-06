На Херсонщині росіяни дроном вбили настоятеля храму

На Херсонщині внаслідок атаки російського безпілотника загинув протоієрей Георгій Горбенко. Про це повідомив настоятель Свято-Касперівського храму Української православної церкви Іван Гордієнко.

За наданою інформацією, трагедія сталася 5 січня. Ударний дрон росіян влучив на території парафії у селі Орлове, де служив настоятелем Покровського храму протоієрей Георгій Горбенко. Внаслідок удару священнослужитель загинув на місці.

📢 «Сьогодні, 5 січня, внаслідок удару російського дрона на своїй парафії загинув настоятель Покровського храму с. Орлове протоієрей Георгій Горбенко», — повідомив Іван Гордієнко.

☝️ Нагадаємо, раніше війська рф атакували з дронів пункт гуманітарної допомоги в одному з населених пунктів Дарʼївської громади Херсонської області. Внаслідок того обстрілу загинув 64-річний чоловік.

Також упродовж дня російські війська завдали удару по лікарні в Херсоні. В результаті обстрілу поранення дістали двоє цивільних.

Російські атаки дронами по населених пунктах Херсонщини тривають майже щоденно, під ударом опиняються цивільна інфраструктура, медичні заклади та мирні жителі.

👉 Відомо, що у ніч проти 5 січня російські війська здійснили масовану атаку на Україну. Ворог застосував 165 ударних безпілотників (БпЛА), дев’ять балістичних ракет «Іскандер-М» та зенітних керованих ракет комплексу С-300.