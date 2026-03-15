Анжела Стент: війна США проти Ірану може зіграти на користь росії

Партнерський матеріал надано Independence Avenue Media. Публікується за згодою правовласника. Автор: Кирил Сухоцький

російський президент володимир путін може намагатися використати військову кампанію США та Ізраїлю проти Ірану для посилення позицій Москви у війні проти України. Таку оцінку висловила професорка Джорджтаунського університету та експертка з питань росії і Євразії Анжела Стент.

В інтерв’ю Independence Avenue Media вона зазначила, що загострення ситуації на Близькому Сході відвертає увагу США від російсько-української війни та може створити додаткові можливості для Кремля. Зокрема, йдеться про зростання цін на нафту, а також про можливе скорочення постачання критично важливого озброєння Україні.

За словами Стент, у підході адміністрації Дональда Трампа до війни в Україні важливу роль може відігравати переконання, що росія має перевагу у конфлікті. Вона також наголошує, що чим довше триватиме війна навколо Ірану, тим складнішою може стати ситуація для України.

Інтерв’ю з колишньою експерткою Ради національної розвідки США було записане 10 березня 2026 року та відредаговане для стислості й зрозумілості.

Інтерв’ю

Кирило Сухоцький, Independence Avenue Media: Президент Трамп заявив, що мав гарну телефонну розмову з президентом путіним і що путін був дуже корисним на Близькому Сході та хоче діяти конструктивно. А згодом Кремль повідомив, що путін запропонував Трампу нові ідеї для мирного плану щодо Ірану. Як ви вважаєте, яку гру веде путін?

Анжела Стент, почесна професорка Джорджтаунського університету: З одного боку, ми знаємо, що путін хоче залишатися у хороших стосунках із Дональдом Трампом. Він не хоче робити нічого, що могло б послабити тиск США на Україну. Він хоче, щоб Сполучені Штати залишалися залученими. Він хоче, щоб президент Трамп і далі мріяв про всі ті економічні угоди, які він хотів би укласти з росією.

Путін також, звичайно, тепер, коли деякі санкції проти російської нафти були зняті, ймовірно хотів би, щоб ці санкції й надалі залишалися скасованими. Іншими словами, раптово для росії це стало вигідною ситуацією з дуже високими цінами на нафту, а Індія тепер може купувати російську нафту після того, як США надали тимчасове послаблення санкцій. Інші країни також.

З іншого боку, поки США залишаються залученими у цю війну (війну з Іраном), усі ті комплекси Patriot, які мали б піти до України, не підуть до України. Іншими словами, для України невигідно, щоб США продовжували цю війну. Тож я думаю, що зараз стратегія путіна полягає у тому, щоб максимально використати вигоди, які росія отримує від цієї війни, і мінімізувати будь-які негативні наслідки.

Я читала російський виклад цієї телефонної розмови. Я не бачила, що президент Трамп сказав щодо ймовірної передачі росією Ірану розвідданих про американські об’єкти. російська сторона теж нічого про це не сказала. Тож я впевнена, що це також могло бути одним з елементів, які обговорювалися.

Москва хоче залишатися посередником у війні

IAM: Щодо цих повідомлень, президент Трамп на вихідних применшив значення передачі розвідувальної інформації, заявивши, що навіть якщо це і відбувалося, то, схоже, це не дуже допомогло. Чи означає це, що росія ще більше втягнута у цей конфлікт?

Анжела Стент: Я не думаю, що це втягнуло росію більше, ніж вона вже втягнута. Думаю, той факт, що президент Трамп применшив значення всього цього, також свідчить про те, що він не хоче дратувати путіна. Також можливо, що він просто не знав або не мав усієї інформації стосовно цього.

І ще показово, що росіяни заявляють, що все ще можуть відігравати роль миротворців. Адже очевидно, що те, що ця війна розпочалася, показує, що росія не мала успіху напередодні, коли намагалася певним чином тиснути на своїх іранських партнерів, щоб вони уклали угоду зі Сполученими Штатами.

Підтримка Москви Ірану має межі

IAM: Кремль також заявив, що війна в Ірані не їх війна. Чи було це сигналом для Вашингтона? І як це може бути сприйнято союзниками росії на Близькому Сході та у країнах Глобального Півдня?

Анжела Стент: З російської точки зору і з огляду на її роль на Близькому Сході та у країнах Глобального Півдня, поки що росіяни зробили дуже мало, щоб допомогти Ірану. Іран був ключовим у перший рік (чи два) війни в Україні, постачаючи росії шахеди, іранські безпілотники, які росіяни тепер можуть виробляти самі.

Для країн Глобального Півдня, які спостерігають за подіями, це демонструє межі готовності росії підтримати країни, які вона вважає своїми партнерами, особливо поки триває війна.

Думаю, коли ця війна завершиться, вона не змінить радикально роль росії на Близькому Сході. росія зазнала очевидних невдач після падіння режиму Асада, а тепер знову через війну США проти Ірану. Але, ймовірно, вона вийде з цієї ситуації приблизно у тій самій позиції, у якій була раніше.

Водночас ми вже бачили, наприклад, у межах БРІКС, організації, яку росія і Китай активно просувають як альтернативу західним альянсам, певні розбіжності у позиціях. Індія була значно обережнішою і не поспішала засуджувати те, що відбувається, оскільки вважає важливим своє партнерство і зі Сполученими Штатами, і з росією, а також, до речі, з Ізраїлем. Тобто єдності там немає. І я думаю, що ця ситуація також оголює відмінності у тому, як різні країни, які начебто є партнерами росії, насправді сприймають цю війну.

Чому війна в Ірані вигідна Путіну

IAM: Ви сказали, що путін намагається знайти вигоду для себе і для росії в цій американській операції в Ірані. Наскільки успішним, на вашу думку, він буде у цьому?

Анжела Стент: Думаю, що поки що він буде успішним, принаймні доти, доки ціни на нафту залишаються такими високими, близько 100 доларів за барель. Здається, нещодавно Кирило Дмитрієв сказав, що вони можуть зрости навіть до 150 доларів. Звісно, це вигода. Вона не є постійною вигодою для росії, але принаймні у той час, коли російська економіка страждає і зазнала негативного впливу санкцій, а також нижчих цін на нафту, це безумовно певний плюс.

Крім того, поки до України надходить менше необхідної їй зброї, це також вигідно росії. І принаймні згідно з російським викладом телефонної розмови між Трампом і путіним, росіяни заявили, що президент путін пояснив президенту Трампу, що росія нібито поступово просувається вперед в Україні. Тож я думаю, що це ще й спроба посилити у США відчуття, що, як Трамп багато разів казав президенту Зеленському, росія нібито виграє цю війну, хоча насправді це не відповідає дійсності.

Це ще одна річ, якою путін, на мою думку, хоче вразити президента Трампа, оскільки зараз головна мета путіна у відносинах зі США змусити Трампа тиснути на Україну, змусити Зеленського погодитися віддати ту частину Донбасу, яку росія наразі не контролює.

Війна на Близькому Сході черговий виклик для України

IAM: Ви сказали, що для України є певні негативні наслідки. Наскільки серйозні вони і наскільки Україна має бути стурбована цими подіями?

Анжела Стент: Думаю, українці дуже стурбовані цими подіями. Якщо не буде зброї, яку європейці могли б купувати, зокрема систем Patriot, а також іншого американського озброєння, такого як системи протиповітряної оборони, які українцям украй потрібні, це створить значно більший тиск на Україну. Останнім часом вони навіть змогли досягти певних територіальних успіхів.

Чим довше триває війна, тим гірше це для України. Зеленський запропонував, і, здається, українці вже допомагають Йорданії та деяким іншим країнам у регіоні своїм досвідом протидії іранським шахедам, з якими Україна, звісно, має великий досвід боротьби. І Зеленський сподівається, що у відповідь на це зброя і надалі надходитиме до України. Але на цей момент це не гарантовано.

Війна в Україні відходить на другий план

IAM: Зараз Сполучені Штати повністю зосереджені на Ірані. Також згадується Куба як потенційний новий напрямок політичних змін. Чи означає це, що війна в Україні відійшла на другий план у зовнішній політиці США? І які наслідки це може мати для України?

Анжела Стент: Так, думаю, що російсько український конфлікт зараз відійшов на другий план. Ми знаємо, що минулого тижня мали відбутися тристоронні переговори, але вони так і не відбулися, і немає жодних оголошень про те, що вони відбудуться найближчим часом. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф каже, що підтримує контакти й з росіянами, і з українцями щодо наступного раунду переговорів. Ми знаємо, що насправді в цих переговорах було досягнуто дуже мало прогресу, за винятком обмінів полоненими та деяких технічних обговорень між росією та Україною про те, як можна було б реалізувати припинення вогню.

Думаю, що зараз увага зосереджена на тому, хто буде наступним, і цим може стати Куба. Одне з питань, за яким варто уважно стежити, полягає у тому, чи вирішить адміністрація Трампа, або сам президент Трамп, у результаті всього цього фактично більше не приділяти значної уваги спробам завершити цю війну.

Наслідки такого рішення можуть бути досить серйозними, особливо якщо європейці не матимуть доступу до програми НАТО, у межах якої вони купують американську зброю для України.

Кремль прагне виснажити Україну і США

IAM: Під час кризи навколо Ірану президент Трамп неодноразово говорив про переговори з Іраном і заявляв, що вони ведуться не добросовісно. Коли йдеться про переговори щодо України, як ви вважаєте, чи веде росія переговори добросовісно з цією адміністрацією?

Анджела Стент: Я не думаю, що путін вважає, що росія програє цю війну. Він вважає, що росія її виграє. І для нього майже немає стимулів завершувати війну зараз, хіба що Сполучені Штати змусять Україну відмовитися від тієї частини Донбасу, яку росія хоче отримати, а також погодитися на всі інші поступки, яких вимагає Москва. Серед них зменшення чисельності української армії, обіцянка, що Україна ніколи не прагнутиме вступити до НАТО, а також гарантії, що на українській території ніколи не буде військ країн членів НАТО для контролю за припиненням вогню.

Якби Трамп зміг змусити Україну погодитися на всі ці умови, тоді, ймовірно, принаймні тимчасово було б досягнуто припинення вогню. Чи вторгнеться росія знову через кілька років, ще потрібно побачити. Але, на мою думку, для росії зараз дуже мало стимулів завершувати цю війну. Тому я вважаю, що росія не веде переговори добросовісно з метою завершити війну, а намагається виснажити українців, виснажити Сполучені Штати й, звісно, зробити так, щоб Європа фактично не була за столом переговорів, чого росіяни якраз і прагнуть.

Трамп натякає що Росія перемагає

IAM: Ви сказали, що путін вважає, що росія виграє цю війну. Чи є ознаки, що Трамп також вважає, що росія виграє війну, і що це впливає на його підхід до мирного врегулювання?

Анжела Стент: Якщо послухати, що говорить Трамп, коли він неодноразово каже Зеленському, що у нього немає жодних козирів, а у росії вони є всі, і він говорив це кілька разів, навіть зовсім нещодавно, а також натякав, що війна триває тому, що її продовжує Україна, а не росія, то, думаю, він справді вважає, що росія виграє цю війну. Або принаймні можна сказати, що він вважає, що Україна не може виграти цю війну і що їй варто припинити боротьбу швидше, ніж пізніше.

Для Москви проамериканський Іран кошмар

IAM: Чи є у спільній операції США та Ізраїлю проти Ірану щось, що могло б занепокоїти Кремль або російські еліти? Ви казали, що Кремль бачить у цьому чимало переваг, але чи є щось, що могло б їх насторожити?

Анжела Стент: Так, ми тепер знаємо, що має відбутися передача влади до сина колишнього верховного лідера Аятоли Хаменеї Моджтаби. Але думаю, що для росіян, принаймні на початку цієї війни, справді могло б стати дуже тривожним сценарієм, якби до влади в Ірані прийшов уряд, який вирішив би переглянути свої відносини з росією і наново вибудувати відносини зі Сполученими Штатами.

Багато років тому одного колишнього російського дипломата цитували зі словами, що проамериканський Іран є для росії небезпечнішим, ніж Іран з ядерною зброєю. Тож для Кремля це був би справжній кошмарний сценарій, якби Іран справді змінив свій курс. Але наразі очевидно, що цього, ймовірно, не станеться. І можливо, що саме це також обговорювали вчора два лідери під час своєї розмови у контексті нового керівництва Ірану.