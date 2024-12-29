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Алієв вимагає від росії вибачень і компенсацій за авіакатастрофу

Денис Молотов
Денис Молотов
Алієв вимагає від росії вибачень і компенсацій за авіакатастрофу

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що росія повинна визнати свою провину й виплатити компенсацію за авіакатастрофу пасажирського літака Azerbaijan Airlines, який розбився в Казахстані 25 грудня. Про це він розповів в інтерв’ю Caliber у неділю, 29 грудня.

📢 «У чому вони полягали? По-перше, російська сторона повинна вибачитися перед Азербайджаном. По-друге, повинна визнати свою провину. По-третє, винні мають бути покарані, притягнуті до кримінальної відповідальності, і Азербайджану, постраждалим пасажирам і членам екіпажу мають бути виплачені компенсації. Це наші умови», – заявив Алієв.

За його словами, першу вимогу – вибачення – уже було виконано 27 грудня.

📢 «Сподіваюся, що й інші наші умови будуть прийняті. Усі ці умови справедливі. Тут немає якихось надзвичайних вимог чи питань, це ґрунтується на міжнародному досвіді та принципах нормальної людської поведінки», – наголосив президент Азербайджану.

☝️ Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані сталася авіакатастрофа: пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який виконував рейс Баку-Грозний був збитий російською системою ППО та зазнав аварії. Загинули 38 людей, більшість з яких були громадянами Азербайджану.

📌 Раніше Ільхам Алієв повідомляв, що росія намагалася приховати обставини трагедії, висуваючи непереконливі версії. За даними ЗМІ, літак був атакований ракетою із зенітного комплексу «Панцир-С» неподалік Грозного. Після цього російська сторона заборонила екіпажу здійснювати посадку в аеропортах рф.

Для участі у розслідуванні до Грозного прибули два представники Генеральної прокуратури Азербайджану. Вони працюють разом із російськими слідчими.

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