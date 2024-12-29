Азербайджан звинувачує росію у спробах приховати обставини авіакатастрофи

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що росія намагалася «зам’яти» та приховати причини катастрофи пасажирського літака Azerbaijan Airlines, який зазнав аварії в казахському Актау. Про це він розповів в інтерв’ю Caliber у неділю, 29 грудня.

📢 «Факти полягають у тому, що азербайджанський цивільний літак отримав пошкодження ззовні на території росії, поблизу міста Грозний. Він практично втратив управління», – зазначив Алієв.

Президент Азербайджану підкреслив, що пошкодження лайнера стало наслідком дій засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), вони й призвели до втрати керованості. Згодом хвостова частина літака зазнала значних ушкоджень через обстріл із землі.

Алієв наголосив, що поведінка російських офіційних структур викликала подив та розчарування.

📢 «Одним з моментів, який нас засмутив і здивував, було те, що російські офіційні структури висунули версії про вибух якогось газового балона. Тобто це відкрито показувало, що російська сторона хоче зам’яти питання», – підкреслив він.

Президент також зазначив, що хоча збиття літака, ймовірно, не було навмисним, росія мала б визнати свою провину та вибачитися перед Азербайджаном.

📢 «На жаль, перші три дні ми не чули від росії нічого, окрім маячних версій», – додав Алієв.

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані розбився пасажирський літак Azerbaijan Airlines, який здійснював рейс Баку-Грозний. У результаті катастрофи загинули 38 осіб, переважно громадяни Азербайджану.

ЗМІ повідомляли, що літак був атакований ракетою із зенітного комплексу «Панцир-С» неподалік Грозного. Після цього російські військові заборонили екіпажу здійснити посадку в аеропортах на росії та заглушили зв’язок за допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

Також повідомлялось, що 28 грудня російський диктатор володимир путін зателефонував Алієву та приніс вибачення за «трагічний інцидент у повітряному просторі росії».