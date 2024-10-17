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КРИМІНАЛ

50 прокурорів «інвалідів»: звільнено головного прокурора Хмельниччини

Денис Молотов
Денис Молотов
50 прокурорів «інвалідів»: звільнено головного прокурора Хмельниччини

Олексія Олійника було звільнено за власним бажанням з посади керівника Хмельницької обласної прокуратури після резонансного скандалу, пов’язаного з оформленням «інвалідності» для нього та ще 49 підлеглих прокурорів. Про це повідомили у пресслужбі Офісу генерального прокурора в четвер, 17 жовтня.

📢 «Наказом генерального прокурора Олексія Олійника звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням», — йдеться в офіційній заяві.

Як зазначили в Офісі генпрокурора, розслідування щодо можливої фальсифікації працівниками документів про інвалідність продовжується. Відтепер під перевірку потрапили інші органи прокуратури, де можуть бути виявлені подібні випадки.

☝️ Нагадаємо, у справі, що стосується голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК), Тетяни Крупи, з’явилися нові деталі. Було виявлено значні кошти в іноземних банках, які не були задекларовані в її електронній декларації за 2023 рік.

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