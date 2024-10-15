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КРИМІНАЛ

Ще $590 тис. знайдено в голови Хмельницької МСЕК за кордоном

Денис Молотов
Денис Молотов
Ще $590 тис. знайдено в голови Хмельницької МСЕК за кордоном

У справі, що стосується голови Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи (МСЕК) Тетяни Крупи, з’явилися нові деталі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані з судового реєстру.

Як зазначено в ухвалі Печерського районного суду щодо арешту посадовиці, у Тетяни Крупи було виявлено значні кошти в іноземних банках, які не були задекларовані в її електронній декларації за 2023 рік.

Зокрема, мова йдеться про 590 тисяч доларів США, які Крупа перевела на рахунок у польському банку Pekao (Bank Polska Kasa Opieki). Відповідну квитанцію, датовану 26 жовтня 2022 року, слідчі ДБР виявили під час обшуку її квартири на початку жовтня 2024 року.

Також, за даними слідства, її чоловік Володимир Крупа тримав заощадження в польських банках. Зокрема, знайдена сума склала 11,3 тисячі євро та 1,2 мільйона доларів.

Наразі Тетяна Крупа повинна надати пояснення щодо походження приблизно 137 мільйонів гривень, які були знайдені у її квартирі, але не відображені у декларації.

На цей час сторона захисту оскаржує рішення про арешт посадовиці. Апеляційний розгляд цієї справи заплановано на 17 жовтня у Вищому антикорупційному суді.

👉 Нагадаємо, що 4 жовтня стало відомо про знайдені під час обшуків $6 мільйонів готівки та інші активи, пов’язані з керівницею МСЕК на Хмельниччині, Тетяною Крупою. Вона також є депутатом від партії «Слуга народу» в Хмельницькій облраді. Посаду головної лікарки обласного МСЕК обіймає з 2008 року.

📌 7 жовтня суд прийняв рішення арештувати Тетяну Крупу. Проте їй надано можливість вийти під заставу у розмірі 500 мільйонів гривень.

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