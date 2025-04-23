Наслідки атака дронів на Полтаву: пошкоджена інфраструктура, є поранені

В ніч на середу, 23 квітня, Полтава стала мішенню для російських ударних безпілотників. Удар було спрямовано виключно по об’єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, оприлюднивши світлини наслідків.

📢 «Пошкоджено житлові будинки, підприємства, склади, гаражі. Один із дронів впав поблизу багатоповерхівки — вибито шибки, пошкоджено фасад», — йдеться у повідомленні рятувальників.

Внаслідок атаки травмовано троє людей, медики надають їм допомогу. На місці ворожої атаки працювали підрозділи ДСНС та психологи, які підтримували постраждалих мешканців.

Атака дронів на Полтаву зачепила два райони міста. Частина влучань прийшлася на підприємства й відкриті території. У соціальних мережах повідомляли про тимчасові перебої з електропостачанням.

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📌 Також тієї ж ночі двічі атаковано Харків. Зокрема, у Новобаварському районі сталося шість влучань протягом години, після чого спалахнула масштабна пожежа.

📌 Раніше стало відомо, що російські війська завдали авіаційного удару по Слов’янську на Донеччині, використовуючи фугасні авіабомби (ФАБ). Про це у середу, 23 квітня, повідомив начальник міської військової адміністрації