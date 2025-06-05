1,3 млрд євро на українське озброєння за «данською моделлю»

Україна у 2025 році отримає 1,3 млрд євро на розвиток вітчизняного озброєння за так званою «данською моделлю». Частина цих коштів надійде із прибутків від заморожених російських активів. Про це 5 червня повідомило Міністерство оборони України.

📢 «Перший транш – 428 млн євро від Данії, Швеції, Канади, Норвегії та Ісландії. Гроші вже найближчим часом надійдуть на виробництво української зброї: артилерія, ударні дрони, ракети й протитанкові засоби, створені в Україні для наших воїнів», — наголосили у міністерстві.

У межах 28-го засідання контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» глава Міноборони Рустем Умєров обговорив із міністром оборони Данії Троельсом Лундом Поульсеном подальше впровадження «данської моделі».

📢 «Готуємо нові стратегічні рішення — інвестиції українських компаній у країнах Рамштайну. Та розгортання виробничих майданчиків європейських оборонних компаній в Україні», — зазначив Умєров.

Нагадаємо, протягом 2024 року в межах цієї ж моделі Збройні сили України отримали озброєння на загальну суму близько 538 млн євро.

☝️ Раніше, 4 червня, під час засідання «Рамштайн-28» країни-партнери оголосили про рекордні пакети військової допомоги для України. Основна увага зосереджена на постачанні дронів, систем протиповітряної оборони, артилерії та підтримці вітчизняного оборонного виробництва.

👉 Також нагадаємо, що п’ять нових держав офіційно приєдналися до міжнародної коаліції з радіоелектронної боротьби (РЕБ). Вона утворена та діє для підтримки оборони України. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками чергового засідання Контактної групи з питань оборони України.