До коаліції РЕБ для України приєдналися ще п’ять країн

П’ять нових держав офіційно приєдналися до міжнародної коаліції з радіоелектронної боротьби (РЕБ), утвореної для підтримки оборони України. Про це повідомив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками чергового засідання Контактної групи з питань оборони України, яке відбулося 5 червня.

📢 «Бельгія, Швеція, Італія, Туреччина та Естонія підписали додаток до Листа про наміри щодо приєднання до коаліції РЕБ», — повідомив Умєров.

☝️ Коаліцію було створено у квітні з ініціативи України, Німеччини та ще восьми держав-партнерів. Лідером цього об’єднання виступає Німеччина.

📢 «Німеччина вже створила фінансовий механізм для оперативного постачання обладнання і послуг у сфері РЕБ, які передаються Збройним силам України як частина міжнародної військової допомоги», — пояснив міністр.

Міністр висловив сподівання, що в майбутньому до коаліції РЕБ приєднаються нові партнери, посилюючи загальний потенціал підтримки України.

📢 «Вдячний Німеччині за лідерство, системність і темп. Сильна коаліція — це сильна Україна та Європа», — додав Умєров.

📌 Нагадаємо, що коаліція РЕБ була створена для координації міжнародних зусиль із постачання засобів радіоелектронної боротьби та забезпечення безперебійної підтримки українських військових у цій сфері.

Здобутий Україною досвід у цій галузі також планують використовувати і для розвитку армій країн-партнерів, зокрема Бундесверу.