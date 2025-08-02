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Індія купила 7 млн барелів нафти не з росії: США і ОАЕ замінять рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Індія купила 7 млн барелів не з росії: США і ОАЕ замінять рф

Найбільший нафтопереробний завод Індії різко змінив вектор закупівель. Компанія уклала контракти на мільйони барелів нафти зі США та Об’єднаних Арабських Еміратів (ОАЕ). Такий крок, як повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела серед трейдерів, відбувся на тлі зростання політичного тиску з боку США та Європейського Союзу через продовження імпорту російської сировини.

📢 «Ми розглядаємо зростання активності Індії на ринку як крок до диверсифікації постачань. Також, як зниження залежності від російських обсягів», – зазначила Лівія Галлараті, керівниця відділу глобальних постачань сирої нафти у консалтинговій компанії Energy Aspects.

☝️ За її словами, навіть попри сумніви в тому, що президент США Дональд Трамп реалізує свої заяви щодо нових тарифів на імпорт російської енергосировини, учасники ринку не готові ризикувати, продовжуючи закупівлі з рф.

За даними агентства, державна компанія Indian Oil Corporation уже придбала не менше 5 млн барелів американської нафти. А також 2 млн барелів сировини з ОАЕ.

📢 «Фізичні гравці навряд чи ризикуватимуть закупівлею нафти з росії», – підкреслила Галлараті.

📌 Раніше Дональд Трамп публічно пригрозив Індії новими митами та штрафними санкціями. Вони мали б набути чинності з 1 серпня через високий рівень закупівель нафти та зброї в росії.

📌 Також припинили співпрацю з росією Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum та Mangalore Refinery Petrochemical. За словами обізнаних осіб, підприємства терміново шукають нових постачальників на спот-ринку, зокрема серед країн ОПЕК та у Західній Африці.

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