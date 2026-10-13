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У Києві через російські атаки пошкоджено житловий будинок, є постраждалі

Денис Молотов
Денис Молотов
У Києві через російські атаки пошкоджено житловий будинок, є постраждалі 011
Фото: наслідки російського удару по Києву / ДСНС України / 12.10.2026

У вівторок, 13 жовтня, російські безпілотники знову атакували Київ. У Дарницькому районі уламки пошкодили приватний житловий будинок, постраждала жінка. Згодом Київська міська військова адміністрація (КМВА) повідомила ще про двох постраждалих у Солом’янському районі, де пошкоджено кав’ярню. Про наслідки ранкового удару в Дарницькому районі повідомив міський голова Віталій Кличко.

📢 «У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвір’я. Екстрені служби прямують на місце», — написав він.

Пізніше КМВА уточнила, що внаслідок удару по приватному житловому будинку постраждала жінка. Їй надають необхідну медичну допомогу.

Пожежі та пошкодження у трьох районах

За повідомленням ДСНС, у Дарницькому районі загорівся двоповерховий житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. В іншому місці на приватній території зафіксували незначне загоряння прибудови.

У Деснянському районі внаслідок російської атаки зруйновано триповерхову нежитлову будівлю. Там виникла масштабна пожежа, яку надзвичайники також ліквідували.

Окремо Кличко повідомив про падіння та загоряння уламків безпілотника на відкритій території біля одного з парків у Солом’янському районі. На місце направили екстрені служби.

В оновленому повідомленні КМВА зазначила, що внаслідок падіння уламків у цьому районі пошкоджено кав’ярню та постраждали двоє людей. Це доповнення до ранкової інформації про постраждалу жінку в Дарницькому районі.

Наслідки ударів увечері 12 жовтня

Напередодні ввечері столиця також зазнала російських атак. У Дніпровському районі, за повідомленням міського голови, ракета влучила в об’єкт транспортної інфраструктури.

У Дарницькому районі після удару безпілотника виникла пожежа в багатоповерховому житловому будинку. Вогонь охопив квартиру на четвертому поверсі та до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів поширився на п’ятий.

За даними поліції Києва, оприлюдненими ввечері 12 жовтня, загинули дві жінки віком 39 та 59 років. Ще дев’ятеро людей зазнали поранень, серед них — неповнолітня.

Також унаслідок атаки повністю згоріли сім автомобілів та один мотоцикл. Ще кілька транспортних засобів зазнали пошкоджень. На місці працювали рятувальники, слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Правоохоронці фіксували руйнування й збирали докази воєнного злочину рф.

Кличко того вечора повідомляв про 11 постраждалих загалом у столиці. Цей показник стосувався міста, тоді як поліція навела дані про дев’ятьох поранених на місці удару в Дарницькому районі.

👉 Також нагадаємо, що унаслідок російського удару безпілотником по навчальному закладу в центрі Рівного у вівторок, 13 жовтня, поранення дістали 20 людей.

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