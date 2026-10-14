Засуджено працівників ТЦК: незаконне позбавлення волі, викрадення та катування чоловіків

Приморський районний суд Одеси виніс обвинувальні вироки дев’ятьом учасникам груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП у справі про незаконне позбавлення волі, викрадення та катування чоловіків. Шістьом засудженим призначили реальне ув’язнення. Найсуворіше покарання — сім років і один місяць позбавлення волі.
Про це 14 жовтня повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань. За інформацією прокуратури, вироки ухвалили у вересні-жовтні 2026 року. Серед засуджених є військовослужбовці та цивільні, залучені до мобілізаційних заходів.
⚖️ Які покарання призначив суд
Усі дев’ятеро визнали вину та уклали угоди про визнання винуватості, які затвердив суд. Покарання визначали залежно від участі кожного у злочинах:
- трьом за незаконне позбавлення волі та катування призначили по сім років ув’язнення;
- одному за незаконне позбавлення волі, катування та грабіж — сім років і один місяць;
- двом за незаконне позбавлення волі — по п’ять років і одному місяцю;
- одному — п’ять років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на два роки;
- двом — по два роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави.
Чотирьом засудженим також заборонили протягом трьох років обіймати посади в районних ТЦК та СП і брати участь у мобілізаційних заходах. Укладення угод не звільнило засуджених за катування від реального ув’язнення.
⚠️ Чоловіків силоміць доставляли до ТЦК
За даними прокуратури, у квітні-травні 2026 року фігуранти без законних підстав затримували чоловіків на вулицях Одеси, примусово саджали їх до автомобілів і доставляли до ТЦК. Потерпілих били, залякували, принижували та застосовували до них сльозогінний газ.
Чоловіків також змушували повідомляти персональні дані й інформацію про інших осіб призовного віку. В одному з епізодів потерпілому погрожували сексуальним насильством, в іншому чоловік знепритомнів після застосування газу. Один із засуджених під час примусового перевезення потерпілого забрав із його гаманця 5200 гривень.
ДБР повідомило про викриття групи у червні. Слідчі задокументували незаконне утримання чоловіків у приміщеннях центру комплектування та численні факти жорстокого поводження.
Ще двоє обвинувачених вини не визнали. Судовий розгляд щодо них триває.
Окремо ДБР передало до суду справу двох військовослужбовців Хмельницького районного ТЦК та СП, яких обвинувачують у побитті мобілізованого чоловіка. За повідомленням бюро, обидва визнали вину та розкаялися. Одного перевели до бойового підрозділу, іншого понизили на посаді.