Засуджено працівників ТЦК: незаконне позбавлення волі, викрадення та катування чоловіків

Приморський районний суд Одеси виніс обвинувальні вироки дев’ятьом учасникам груп оповіщення одного з районних ТЦК та СП у справі про незаконне позбавлення волі, викрадення та катування чоловіків. Шістьом засудженим призначили реальне ув’язнення. Найсуворіше покарання — сім років і один місяць позбавлення волі.

Про це 14 жовтня повідомили Офіс генерального прокурора та Державне бюро розслідувань. За інформацією прокуратури, вироки ухвалили у вересні-жовтні 2026 року. Серед засуджених є військовослужбовці та цивільні, залучені до мобілізаційних заходів.

⚖️ Які покарання призначив суд

Усі дев’ятеро визнали вину та уклали угоди про визнання винуватості, які затвердив суд. Покарання визначали залежно від участі кожного у злочинах:

трьом за незаконне позбавлення волі та катування призначили по сім років ув’язнення;

за незаконне позбавлення волі та катування призначили одному за незаконне позбавлення волі, катування та грабіж — сім років і один місяць;

за незаконне позбавлення волі, катування та грабіж — двом за незаконне позбавлення волі — по п’ять років і одному місяцю ;

за незаконне позбавлення волі — по ; одному — п’ять років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання з випробуванням на два роки ;

— п’ять років позбавлення волі зі звільненням від відбування покарання ; двом — по два роки службового обмеження з відрахуванням 10% грошового забезпечення в дохід держави.

Чотирьом засудженим також заборонили протягом трьох років обіймати посади в районних ТЦК та СП і брати участь у мобілізаційних заходах. Укладення угод не звільнило засуджених за катування від реального ув’язнення.

⚠️ Чоловіків силоміць доставляли до ТЦК

За даними прокуратури, у квітні-травні 2026 року фігуранти без законних підстав затримували чоловіків на вулицях Одеси, примусово саджали їх до автомобілів і доставляли до ТЦК. Потерпілих били, залякували, принижували та застосовували до них сльозогінний газ.

Чоловіків також змушували повідомляти персональні дані й інформацію про інших осіб призовного віку. В одному з епізодів потерпілому погрожували сексуальним насильством, в іншому чоловік знепритомнів після застосування газу. Один із засуджених під час примусового перевезення потерпілого забрав із його гаманця 5200 гривень.

ДБР повідомило про викриття групи у червні. Слідчі задокументували незаконне утримання чоловіків у приміщеннях центру комплектування та численні факти жорстокого поводження.

Ще двоє обвинувачених вини не визнали. Судовий розгляд щодо них триває.

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Окремо ДБР передало до суду справу двох військовослужбовців Хмельницького районного ТЦК та СП, яких обвинувачують у побитті мобілізованого чоловіка. За повідомленням бюро, обидва визнали вину та розкаялися. Одного перевели до бойового підрозділу, іншого понизили на посаді.