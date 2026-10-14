ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

СБУ повідомила про підозру «судді» та посадовцю окупаційної поліції на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
СБУ повідомила про підозру «судді» та посадовцю окупаційної поліції на Луганщині
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 14.10.2026

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності двом колишнім працівникам українських установ на Луганщині. За даними слідства, колишня помічниця судді з Білокуракиного та колишній правоохоронець із Мілового добровільно обійняли посади в судових і правоохоронних органах, створених окупантами.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в Луганській області. Слідчі зібрали докази їхньої роботи на окупаційні структури та продовжують досудове розслідування.

Колишня помічниця судді отримала посаду за указом путіна

Одна з підозрюваних раніше працювала помічницею судді Білокуракинського районного суду Луганської області.

Як встановили слідчі, після окупації громади вона погодилася співпрацювати із загарбниками та подала заяву на зайняття «посади судді» у створеному ними «Білокуракинському районному суді лнр».

У серпні 2023 року російський диктатор володимир путін своїм указом призначив її на посаду в цьому незаконному судовому органі.

Експравоохоронця підозрюють в інформаційній підтримці окупантів

СБУ повідомила про підозру «судді» та посадовцю окупаційної поліції на Луганщині 01
Служба безпеки України / 14.10.2026

Другий фігурант — колишній український правоохоронець із Мілового. За версією слідства, він зрадив присязі та вступив до окупаційного «Міловського рв мвс лнр», де почав працювати дільничним інспектором.

У СБУ зазначають, що чоловік виконував поліцейські функції в інтересах окупантів. Крім того, за даними слідчих, він із власної ініціативи надавав їм інформаційну підтримку.

Для цього фігурант використовував особисту сторінку в соціальній мережі: вихваляв діяльність загарбницьких «владних структур» та пропагував запроваджені ними «нововведення».

У червні 2024 року чоловік отримав керівну посаду — його призначили «заступником начальника відділу мвс рф «Міловський». У повідомленні СБУ це призначення пов’язують із його лояльністю до окупаційної влади.

⚖️ Обом фігурантам заочно повідомили про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. За повідомленням СБУ, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що СБУ завершила досудове розслідування щодо колишньої депутатки Алчевської міської ради, яка, за даними слідства, працювала заступницею очільника окупаційної адміністрації міста. Обвинувальні матеріали скерували до суду.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

США також отримують розвіддані від України

ВАЖЛИВО

ЄС запровадив санкції за псевдовибори на ТОТ України

ВАЖЛИВО

Естонія планує закупити озброєння та боєприпаси на суму до €195 млн

ПОДІЇ

Німеччина обирає крилаті ракети для масового застосування

ПОДІЇ

Україна і НАТО розробили ШІ-моделі для прогнозування атак БпЛА та планування операцій артилерії – що вони вміють

ПОДІЇ

США та росія можуть провести нові переговори до кінця року: у москві зробили гучну заяву

ПОДІЇ

У Києві зупинили метро: у місті перебої зі світлом і водою

ПОДІЇ

У Польщі перевіряють інформацію про можливий замах на Туска та міністра оборони

ВАЖЛИВО

ЄС виділив Україні ще 2,86 млрд євро на оборону

ВАЖЛИВО

ГУР ідентифікувало ще 20 суден російського тіньового флоту, які перевозять енергоносії в обхід санкцій

ПОДІЇ

путін хоче отримати решту Донбасу перед поверненням до переговорів

ВАЖЛИВО

Україна днями отримає амуніцію для F-16: Зеленський розповів про розмову зі Стуббом

ПОЛІТИКА

Литва залучає військових для посилення кордону з Калінінградською областю

ПОДІЇ

Трамп призначив Кеті Захарію новою прессекретаркою Білого дому

ПОЛІТИКА

Трамп пообіцяв не атакувати Іран до виборів у США

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип