СБУ повідомила про підозру «судді» та посадовцю окупаційної поліції на Луганщині

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру в колабораційній діяльності двом колишнім працівникам українських установ на Луганщині. За даними слідства, колишня помічниця судді з Білокуракиного та колишній правоохоронець із Мілового добровільно обійняли посади в судових і правоохоронних органах, створених окупантами.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ в Луганській області. Слідчі зібрали докази їхньої роботи на окупаційні структури та продовжують досудове розслідування.

Колишня помічниця судді отримала посаду за указом путіна

Одна з підозрюваних раніше працювала помічницею судді Білокуракинського районного суду Луганської області.

Як встановили слідчі, після окупації громади вона погодилася співпрацювати із загарбниками та подала заяву на зайняття «посади судді» у створеному ними «Білокуракинському районному суді лнр».

У серпні 2023 року російський диктатор володимир путін своїм указом призначив її на посаду в цьому незаконному судовому органі.

Експравоохоронця підозрюють в інформаційній підтримці окупантів

Другий фігурант — колишній український правоохоронець із Мілового. За версією слідства, він зрадив присязі та вступив до окупаційного «Міловського рв мвс лнр», де почав працювати дільничним інспектором.

У СБУ зазначають, що чоловік виконував поліцейські функції в інтересах окупантів. Крім того, за даними слідчих, він із власної ініціативи надавав їм інформаційну підтримку.

Для цього фігурант використовував особисту сторінку в соціальній мережі: вихваляв діяльність загарбницьких «владних структур» та пропагував запроваджені ними «нововведення».

У червні 2024 року чоловік отримав керівну посаду — його призначили «заступником начальника відділу мвс рф «Міловський». У повідомленні СБУ це призначення пов’язують із його лояльністю до окупаційної влади.

⚖️ Обом фігурантам заочно повідомили про підозру за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. За повідомленням СБУ, їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування проводять слідчі Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що СБУ завершила досудове розслідування щодо колишньої депутатки Алчевської міської ради, яка, за даними слідства, працювала заступницею очільника окупаційної адміністрації міста. Обвинувальні матеріали скерували до суду.