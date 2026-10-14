США заявили про допомогу в перевезенні понад 19 млн барелів нафти через Ормузьку протоку

Американські військові допомогли партнерам із країн Перської затоки забезпечити проходження через Ормузьку протоку понад 19 млн барелів сирої нафти за добу. Про це 13 жовтня повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM). У заяві йдеться про перевезення, здійснені напередодні, 12 жовтня.

Командування стверджує, що американські сили разом із регіональними партнерами контролюють протоку, через яку здійснюється експорт енергоресурсів із країн Перської затоки.

📢 «Сили США та їхні регіональні партнери повністю контролюють Ормузьку протоку. Буквально вчора американські військові допомогли партнерам із країн Перської затоки перевезти через протоку понад 19 млн барелів сирої нафти», — мовиться у повідомленні.

CENTCOM відповіло на заяви та погрози Ірану

У Центральному командуванні відкинули твердження командувача військово-морських сил Корпусу вартових ісламської революції про іранський контроль над Ормузькою протокою. За повідомленням американської сторони, представник КВІР також погрожував потопити американські військові кораблі, які наближатимуться.

📢 «У командувача ВМС КВІР немає військово-морського флоту», — зауважили американські військові.

Заява CENTCOM пролунала на тлі повідомлень про зростання кількості нападів на торговельні судна. Як повідомило Reuters 7 жовтня, посилаючись на три джерела у сфері морської безпеки, за період із 28 вересня до 5 жовтня зафіксували щонайменше 12 атак на танкери, що перевозили нафту та скраплений газ.

За оцінкою співрозмовників агентства, це був найвищий тижневий показник від початку війни США з Іраном. Зростання кількості атак відбувалося на тлі активізації експорту енергоресурсів виробниками з країн Перської затоки.

👉 Також нагадаємо, що Іран готується до можливого відновлення американських ударів після проміжних виборів до Конгресу США та попереджає про масштабнішу відповідь у регіоні. Тегеран укріплює стратегічні об’єкти, готує населення до нових бойових дій і погрожує розширити перелік цілей.