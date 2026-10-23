ЗСУ повідомили, що проблеми зі Starlink зберігаються

Українські військові 22 жовтня та в ніч проти 23 жовтня уразили російські військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Запорізької області та Криму. Водночас випадки втрати супутникового зв’язку Starlink/Starshield під час руху досі фіксують. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п’ятницю, 23 жовтня.

📢 «На жаль, до цього часу фіксуються випадки втрат зв’язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях. Втім українські військові продовжують завдавати ураження ворогу», – зазначили у відомстві.

За даними Генштабу, під удари потрапили:

місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька;

пункт управління російського підрозділу поблизу Громового в окупованому Криму;

склад боєприпасів у районі Гірника та склад безпілотників поблизу Свердлового на Донеччині;

склади матеріально-технічних засобів поблизу Бердянського Донецької області, а також Балкового й Оріхівки Запорізької області;

район зосередження особового складу підрозділу зі складу «Рубікон» поблизу Кам’янки на Запоріжжі.

У Генштабі пояснили, що ураження місць підготовки та запуску дронів зменшує можливості росіян атакувати Україну. Удари по складах ускладнюють постачання окупаційним підрозділам озброєння та інших необхідних ресурсів.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск уже зняв обмеження для військової версії Starlink в Україні. Водночас він відмовився уточнювати, чи особисто телефонував керівнику SpaceX із цього приводу. Про це повідомило Суспільне.

Однак уранці 23 жовтня джерела «Української правди» в Міністерстві оборони повідомили, що випадки втрати зв’язку на швидкості руху 161 км/год залишаються. Відсутність підтвердження повного скасування обмежень також засвідчив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов.