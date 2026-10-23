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ЗСУ повідомили, що проблеми зі Starlink зберігаються

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ повідомили, що проблеми зі Starlink зберігаються
Ілюстративне фото з відкритих джерел / 23.10.2026

Українські військові 22 жовтня та в ніч проти 23 жовтня уразили російські військові об’єкти на тимчасово окупованих територіях Донеччини, Запорізької області та Криму. Водночас випадки втрати супутникового зв’язку Starlink/Starshield під час руху досі фіксують. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у п’ятницю, 23 жовтня.

📢 «На жаль, до цього часу фіксуються випадки втрат зв’язку у роботі Starlink/StarShield на певних швидкостях. Втім українські військові продовжують завдавати ураження ворогу», – зазначили у відомстві.

За даними Генштабу, під удари потрапили:

  • місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників у районі Донецька;
  • пункт управління російського підрозділу поблизу Громового в окупованому Криму;
  • склад боєприпасів у районі Гірника та склад безпілотників поблизу Свердлового на Донеччині;
  • склади матеріально-технічних засобів поблизу Бердянського Донецької області, а також Балкового й Оріхівки Запорізької області;
  • район зосередження особового складу підрозділу зі складу «Рубікон» поблизу Кам’янки на Запоріжжі.

У Генштабі пояснили, що ураження місць підготовки та запуску дронів зменшує можливості росіян атакувати Україну. Удари по складах ускладнюють постачання окупаційним підрозділам озброєння та інших необхідних ресурсів.

Нагадаємо

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що Ілон Маск уже зняв обмеження для військової версії Starlink в Україні. Водночас він відмовився уточнювати, чи особисто телефонував керівнику SpaceX із цього приводу. Про це повідомило Суспільне.

Однак уранці 23 жовтня джерела «Української правди» в Міністерстві оборони повідомили, що випадки втрати зв’язку на швидкості руху 161 км/год залишаються. Відсутність підтвердження повного скасування обмежень також засвідчив радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов.

  • У США 23 члени Палати представників звернулися до президента Дональда Трампа із закликом попросити Ілона Маска дозволити Україні використовувати Starlink для пошуку та ураження російських ракетних пускових установок на території рф.
  • Сенатор-демократ Кріс Кунс звернувся до компанії SpaceX із вимогою пояснити причини обмежень супутникового зв’язку для України та назвати відповідальних за це рішення.
  • Шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що Україна перевірила роботу терміналів Starlink у країнах Євросоюзу й зафіксувала відсутність там обмеження, яке діє на українській території.
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