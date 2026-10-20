Рубіо назвав «скандальними» звинувачення щодо ненадання Україні розвідданих

Державний секретар США Марко Рубіо заперечив, що Вашингтон навмисно обмежує допомогу Україні. Він назвав «скандальними» твердження про те, що відсутність американських розвідувальних даних призводить до загибелі українців. Про це Рубіо заявив під час спілкування з журналістами в Індії у вівторок, 20 жовтня, повідомляє Sky News.

Держсекретар відповідав на запитання щодо повідомлень про обмеження передачі розвідданих та американської військової допомоги Києву.

📢 «Я бачив, як одна особа, пов’язана з українським урядом, заявила, що люди в Україні гинуть, оскільки США не надають їм інформацію. Це скандально. Це обурливо. Це просто неправда. Це не відповідає дійсності», – сказав держсекретар.

Рубіо запевняє, що політика Пентагону не змінилася

За словами очільника американської дипломатії, Міністерство оборони США продовжує працювати з Україною на попередніх засадах.

📢 «Усе, що вони (Міноборони США – ред.) роблять щодо України, залишається незмінним. Це не змінилося. Нічого не змінилося», – запевнив Рубіо.

Водночас він пояснив, що Вашингтон має враховувати потреби інших партнерів та власні вимоги.

📢 «Україні ні в чому навмисно не відмовляють. Йдеться просто про баланс між нашими зобов’язаннями перед іншими партнерами та, відверто кажучи, нашими власними стандартами й вимогами до наших власних об’єктів», – резюмував Рубіо.

Українська сторона вказує на проблеми з раннім попередженням

18 жовтня шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що США відновили обмін розвідувальною інформацією з Україною після перерви.

Натомість 20 жовтня позаштатний радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов уточнив, що американські розвіддані надходять, однак залишаються проблеми саме з раннім попередженням про російські балістичні атаки. В інтерв’ю BBC він пов’язав людські жертви з браком часу для оповіщення громадян про удари. Його пояснення наводить «Еспресо».

Того ж дня Зеленський обговорив ситуацію безпосередньо з Рубіо. За офіційним повідомленням Офісу президента, телефонна розмова стосувалася раннього попередження про балістичні удари, постачання перехоплювачів та відновлення роботи Starlink/Starshield.

Президент подякував держсекретарю за готовність допомогти. Сторони домовилися невдовзі знову зв’язатися для уточнення результатів роботи.