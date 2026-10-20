Зеленський прибув до Осло для переговорів із Віткоффом та лідерами Норвегії й Фінляндії

Шостий президент України В.О. Зеленський разом з українською командою прибув до столиці Норвегії Осло. У вівторок, 20 жовтня, заплановані переговори щодо завершення війни росії проти України, безпеки Європи та посилення української оборони. Про початок візиту глава держави повідомив у Facebook.

📢 «Разом із командою прибув до Норвегії. Заплановані важливі зустрічі: тристороння – з Йонасом Гаром Стере (прем’єр-міністр Норвегії – ред.) та Алексом Стуббом (президент Фінляндії – ред.), двостороння – зі Стівом Віткоффом (спецпосланець президента США – ред.), а також зустрінемося вчотирьох. Матиму й аудієнцію у короля Норвегії Гокона VIII та зустріч зі Стортингом», — написав Зеленський.

До переговорів дистанційно долучиться Кушнер

Уряд Норвегії підтвердив, що в обговореннях візьмуть участь американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Віткофф прибуде до Осло особисто, тоді як Кушнер приєднається дистанційно.

За словами норвезького прем’єра Йонаса Гара Стере, Україна попросила залучити американських представників до зустрічей. Норвегія та Фінляндія прагнуть допомогти спрямувати дипломатичні зусилля в конструктивніше русло.

Норвезька сторона також підтвердила аудієнцію Зеленського в короля та візит до Стортингу. У парламенті заплановані зустрічі з його головою та керівниками парламентських фракцій.

ППО, спільне виробництво та дипломатичні контакти

Зеленський наголосив, що Україна продовжує всі контакти, здатні допомогти досягненню миру. Окрім дипломатичних питань, на порядку денному — зміцнення протиповітряної оборони та співпраця у виробництві озброєння.

📢 «Будемо говорити і про зміцнення нашої ППО та спільні виробництва. Вдячний усім, хто підтримує Україну і достойний шлях до миру», — зазначив президент.

Після переговорів у Норвегії Віткофф планує відвідати росію, де сподівається зустрітися з володимиром путіним. Про такі наміри Axios повідомило з посиланням на американського посадовця. За словами співрозмовника видання, американський представник має намір представити пропозиції, напрацьовані в консультаціях з Україною та європейськими партнерами.

👉 Також нагадаємо, що Україна готова розглядати інший формат безпеки замість членства в НАТО, якщо запропоновані гарантії матимуть рівноцінну юридичну силу та забезпечуватимуть дієвий захист.