Зеленський: обмеження Starlink в Україні – спланована операція

Шостий президент України В.О. Зеленський заявив, що Україна перевірила роботу терміналів Starlink у країнах Євросоюзу й зафіксувала відсутність там обмеження, яке діє на українській території. Про це він розповів під час спілкування з журналістами у чаті, повідомляє «Укрінформ» у суботу, 17 жовтня.

За словами глави держави, обмеження швидкості руху терміналів позбавило Україну можливості використовувати деякі оснащені Starlink дрони-перехоплювачі проти російських реактивних «шахедів».

📢 «Сьогодні наші перехоплювачі не працюють, бо є обмеження швидкості. Максимальна швидкість сьогодні – 161 км/год, після її перевищення старлінк вимикається, і ми втрачаємо дрон», – пояснив глава держави.

Йдеться про швидкість руху апарата з терміналом, а не про швидкість передавання даних через супутниковий інтернет.

Як Україна перевірила роботу Starlink у Європі

Зеленський повідомив, що для перевірки українська сторона відправила до європейських країн кілька автомобілів із терміналами Starlink. Під час руху зі швидкістю 180 км/год зв’язок продовжував працювати.

📢 «Висновок наступний: обмеження діють на території України і не діють на території країн ЄС. Тобто, це спланована операція», – підкреслив він.

Президент розповів, що питання намагаються вирішити через контакти військових, Міністерства оборони та дипломатів. Водночас за його словами, представники SpaceX не йдуть на контакт з українськими військовими.

📢 «На різних рівнях говорять, що це технічні проблеми. Але ці технічні проблеми є в Україні, на території ЄС їх немає», – резюмував Зеленський.

Глава держави також зазначив, що супутниковий зв’язок потрібен для доставки їжі та води захисникам на передових позиціях, куди не може дістатися інша техніка.

Що відомо про рішення щодо обмежень

Раніше The Telegraph із посиланням на чотирьох співрозмовників, обізнаних з обговореннями, повідомила, що Ілон Маск запропонував Дональду Трампу обмежити роботу системи в Україні. За версією одного з джерел, президент США погодився, після чого Пентагон отримав можливість запровадити обмеження для військового сервісу Starshield. Ці відомості наведені в матеріалі The Telegraph, опублікованому також на AOL.

Агентство Reuters, посилаючись на двох американських і одного західного посадовця, повідомило, що вказівка обмежити Starshield надійшла з Білого дому. Співрозмовники не уточнили, хто саме ухвалив рішення. Американський високопосадовець у відповідь агентству заперечив, що відповідний запит робив Трамп. Сам президент США 16 жовтня також заперечив причетність своєї адміністрації до обмежень.

Напередодні Зеленський повідомляв про поступове відновлення можливостей Starlink, однак наголошував, що попередніх умов роботи ще не повернули. Його нова заява свідчить, що станом на 17 жовтня обмеження швидкості руху терміналів залишається.