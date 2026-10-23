Данія передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів для гармат F-16

Данія прискорено передала Україні понад 50 тисяч 20-мм боєприпасів для бортових гармат винищувачів F-16. Українські пілоти вже застосовують їх для перехоплення російських реактивних ударних безпілотників. Про постачання повідомило Міністерство оборони України.

📢 «Данія передала Україні понад 50 тисяч боєприпасів калібру 20-мм для бортових гармат винищувачів F-16 в прискореному режимі. Українські пілоти вже використовують їх для перехоплення реактивних ударних безпілотників», — йдеться в повідомленні відомства, поширеному 23 жовтня.

За оцінкою Міноборони, F-16 нині є одним із найефективніших засобів протидії реактивним «шахедам». Для виконання таких завдань українська авіація потребує достатніх запасів озброєння.

У відомстві також пояснили, як вдалося організувати додаткове постачання. Данія, яка переходить із F-16 на F-35, раніше вже передала Україні або продала партнерам значну частину запасів 20-мм боєприпасів. Після нового українського запиту данська сторона погодила з країною-партнером перенаправлення частини запланованого продажу на допомогу Україні.

📢 «Вдячні Данії за швидку та дієву відповідь на запит про додаткові боєприпаси. Така оперативність має безпосереднє значення для посилення української протиповітряної оборони та захисту людей від російських повітряних атак», — наголосили в Міноборони.

Нагадаємо, 29 вересня командування Повітряних сил повідомляло, що українські льотчики застосовують F-16 з обмеженим запасом боєкомплекту. Питання розширення можливостей цих винищувачів обговорювали під час зустрічі з представниками виробника — компанії Lockheed Martin.

👉 Також раніше повідомлялось, що Україна найближчими днями очікує на амуніцію для винищувачів F-16, яку використовують для знищення російських реактивних безпілотників типу «шахед». Про це шостий президент України В.О. Зеленський повідомив 10 жовтня після телефонної розмови з президентом Фінляндії Александром Стуббом.