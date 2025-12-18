ЗСУ підтвердили знищення двох установок С-400 рф

Українські військові завдали чергових точних ударів по важливих цілях російських окупаційних військ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у четвер, 18 грудня.

У Генштабі уточнили результати ураження 14 грудня позиційного району підрозділу 568-го зенітного ракетного полку противника в районі населеного пункту Раєвка Бєлгородської області російської федерації.

📢 «Підтверджено знищення воїнами 15 окремої бригади артилерійської розвідки “Чорний ліс” двох пускових установок зенітного ракетного комплексу С-400 разом із боєкомплектом», — йдеться в офіційному повідомленні Генштабу, яке супроводжується відео успішного ураження цілей.

Окрім цього, у ніч на 18 грудня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційну станцію 55Ж6 «Небо-У» в районі Гвардійського на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.

Також повідомляється, що в районі Приморська на тимчасово окупованій частині Запорізької області під удар потрапив склад паливно-мастильних матеріалів підрозділу 76-ї десантно-штурмової дивізії російських окупантів. Ступінь завданих збитків наразі уточнюється.

☝️ Крім того, на тимчасово окупованій території Донецької області українські сили уразили склад зберігання безпілотників у Макіївці. А також місце зосередження живої сили окупантів зі 114-ї окремої мотострілецької бригади в Донецьку. Дані щодо втрат противника уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на четвер українські безпілотники успішно атакували аеродром Бельбек поблизу Севастополя в тимчасово окупованому Криму. Серед уражених цілей — винищувач-перехоплювач МіГ-31 з повним боєкомплектом, орієнтовна вартість якого оцінюється у 30–50 мільйонів доларів.

Раніше також повідомлялося, що Збройні сили України завдали успішних ударів по стратегічних об’єктах військово-промислового комплексу та нафтопереробної галузі російської федерації.

👉 З початку цієї доби відбулося 98 бойових зіткнень. Ворог активно діє на Покровському та Костянтинівському напрямках.