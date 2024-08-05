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КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Зрадник отримав 15 років за ґратами за війну проти України на Луганщині

Денис Молотов
Денис Молотов
Зрадник отримав 15 років позбавлення волі за ґратами
СБУ: 15 років за ґратами отримав зрадник України

Завдяки зібраній доказовій базі Служби безпеки України (СБУ), максимальне покарання у вигляді позбавлення волі з конфіскацією майна було призначено зраднику, який воював проти українських Сил оборони на сході України. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області в понеділок, 5 серпня.

Слідчі СБУ встановили, що 44-річний громадянин України, який проживав на росії, у квітні 2024 року добровільно підписав контракт з Міністерством оборони рф. Злочинець був призначений командиром відділення у 12-му танковому полку окупаційної армії (в місті Наро-Фомінськ).

«Бойовий шлях» зрадника розпочався та завершився на тимчасово окупованій території Луганської області. Там він пройшов військову підготовку й брав участь у бойових діях проти України.

У травні цього року він отримав від командування наказ «за будь-яку ціну» утримувати бойові позиції у лісовому масиві на Сватівщині. Під час штурмових дій його підрозділ був повністю знищений українськими захисниками. Сам зрадник, який виявився єдиним, хто вижив, потрапив у полон.

Суд визнав його винним за частиною 7 статті 111-1 Кримінального кодексу України (добровільна участь у збройних формуваннях держави-агресора).

Розслідування проводили співробітники СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганської обласної прокуратури.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялось, що до тимчасово окупованого Луганська прилетіло по російських загарбниках. В місті пролунало щонайменше 12 вибухів та здійнявся величезний стовп чорного диму.

Зрадник отримав 15 років позбавлення волі за ґратами
СБУ: 15 років за ґратами отримав зрадник України
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