В окупованому Луганську прилетіло по загарбниках: 12 вибухів

У тимчасово окупованому Луганську 4 серпня пролунало щонайменше 12 вибухів, внаслідок яких спалахнув машинобудівний завод. Про це повідомив голова Луганської ОВА та чисельні Телеграм-канали у неділю.

У місті пролунало 12 вибухів, які окупанти сприйняли як «комбіновану бавовну». Голова ОВА розповів, що «розквітнути» цій «бавовні» дозволила російська система ППО, яка ефективно діє лише для телевізійних сюжетів та телеграм-каналів.

«Коли доходить до справи, то у Луганську постійно щось трапляється. От зараз знову палає на майданчиках машинобудівного заводу. Зазвичай загарбники там ремонтують та зберігають військову техніку. Напевно, можна сказати, що ремонтували та зберігали», – зазначив очільник ОВА.

Наразі очікується уточнена інформація щодо втрат серед російських загарбників та інші наслідки вибухової події в тимчасово окупованому Луганську.

«ЗСУ випустили по Луганську 12 ракет західного виробництва. Імовірно, вісім ракет ATACMS та чотири Storm Shadow. Чотири ракети було збито силами ППО на підльоті до міста. Внаслідок падіння уламків ракет спалахнула суха трава. Удари припали до складських приміщень, де знаходилися цистерни з паливом, і по приватному сектору. На місці працюють усі екстрені служби», – поскаржився ватажок російських окупантів у Луганську.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 29 липня до тимчасово окупованого Лисичанська завітав “безпілотник”, зруйновано квартиру.

Також офіційно було повідомлено, що західні винищувачі F-16 вже працюють в Україні.