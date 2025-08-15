У тимчасово окупованому Донецьку 15 серпня відбулася пропагандистська акція, присвячена Дню незалежності Корейської Народно-Демократичної Республіки (КНДР). Захід, організований окупаційною адміністрацією, проходив біля монумента «визволителям Донбасу» та був спрямований на демонстрацію підтримки союзницьких відносин диктатур росії та КНДР. Про це повідомили підконтрольні кремлю ЗМІ та інші інформаційні Телеграм-канали.

Під час «флешмобу» учасники виклали з табличок російський триколор, а потім, перевернувши їх, утворили прапор Північної Кореї. За твердженням окупантів, у заході взяли участь близько 300 осіб, хоча на оприлюднених кадрах видно, що переважна більшість присутніх були школярами. Це вкотре підтверджує використання дітей у політичній пропаганді.

Після вуличної частини акції її учасників повели до музею «Арт-Донбасс». Там вони переглянули тематичний фільм, присвячений Північній Кореї, підписали листівки та ознайомилися з виставкою плакатів. Організатори намагалися створити атмосферу «дружби народів», однак зміст заходу явно мав політичний підтекст.

Свою оцінку події дав і командир так званої «інтернаціональної бригади Пятнашка» ахра авідзба. Він заявив, що КНДР, мовляв, «плечем до плеча» допомагає росії, зокрема під час бойових дій на території Курщини. Крім того, він згадав про участь радянських військ у «становленні незалежності Північної Кореї».

Відеозаписи цього флешмобу вже поширили українські Telegram-канали, де акція отримала широкий резонанс. Багато користувачів звернули увагу на примусовий характер участі школярів та пропагандистський зміст заходу та згадали, що ще влітку 2012 року там звучав хіт “Endless Summer” на Євро-2012.

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин відкрито заявив, що вважає участь КНДР у війні росії проти України «виправданою». Також називав це “виявом суверенного права на захист «братнього народу»”.

❗ Крім того, за даними розвідки, північнокорейські боєприпаси вже складають майже половину всього російського боєкомплекту, який використовується на фронті.

☝️ Також відомо, що Відомо, що росія бере безпосередню участь у запуску виробництва Шахедів у КНДР та підготовці північнокорейських фахівців для їх застосування.