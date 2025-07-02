рф допомагає КНДР виготовляти Шахеди та навчає операторів

Відомо, що росія бере безпосередню участь у запуску виробництва Шахедів у КНДР та підготовці північнокорейських фахівців для їх застосування. Про це у вівторок, 1 липня, повідомив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, у Північній Кореї вже налагоджено виготовлення ударних безпілотників типу «Shahed/Герань». Цю інформацію підтвердили також у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

📢 «російські інструктори навчають операторів дронів у Пхеньяні та поблизу аеродрому Калма в місті Вонсан», – зазначив Коваленко. Зокрема, мова йде не лише про «Shahed», а й про FPV-дрони та інші види бойових безпілотників.

Крім того, начальник ГУР МО України Кирило Буданов раніше повідомляв, що до Північної Кореї вже доставлено російські зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир-С1», а також передано технології виробництва БпЛА.

📢 «Shahed з Ірану перейшов до рф, а тепер з рф… уже якби під назвою не “Shahed” перейшов у КНДР. Вони працюють швидко, повірте мені, на жаль. Вони транспортні технології роблять. Вони не дрони передають – вони передають технології, обладнання й налагоджують виробництво», – наголосив Буданов.

☝️ За його словами, така співпраця росії та КНДР створює серйозну загрозу для регіональної безпеки, оскільки Північна Корея нарощує військовий потенціал, отримуючи не лише техніку, а й досвід у бойовому застосуванні сучасної зброї.

Раніше також з’являлася інформація, що до кінця літа Північна Корея може відправити додаткові військові підрозділи до росії для участі у війні проти України.