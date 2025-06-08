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ЗМІ з’ясували хто підбив око Маску в Білому домі

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗМІ з’ясували хто підбив око Маску в Білому домі

У Білому домі в середині квітня сталася бійка між Ілоном Маском та міністром фінансів США Скоттом Бессентом. Про це повідомило видання The Washington Post у суботу, 7 червня, з посиланням на колишнього радника Дональда Трампа Стіва Беннона.

☝️Згідно з його словами, інцидент стався після того, як Маск і Бессент разом з’явилися в Овальному кабінеті, щоб викласти аргументи щодо кандидатури на посаду голови Податкового управління. Трамп підтримав пропозицію Бессента.

Вже після зустрічі, коли Маск і Бессент виходили з кабінету і йшли коридором, між ними виникла словесна перепалка.

📢 «Скотт сказав: “Ти шахрай. Ти абсолютний шахрай”», — розповів Беннон в одному з інтерв’ю.

ЗМІ з’ясували хто підбив око Маску в Білому доміПісля цього Маск, за словами Беннона, вдарив міністра плечем у груди, «як регбіст», на що Бессент відповів ударом у відповідь. Сутичка продовжилась до коридору біля кабінету радника з національної безпеки, де до конфлікту втрутилися співробітники Білого дому й розборонили учасників. Після інциденту Маска вивели із Західного крила.

📢 «Президент Трамп почув про це і сказав: “Це вже занадто”», — розповів Беннон.

Ще у квітні ЗМІ писали про запеклу суперечку між Маском і Бессентом у стінах Білого дому. Повідомлялося, що сварка була настільки гучною, що її чула навіть прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, яка перебувала в будівлі з офіційним візитом.

⚠️ Цей інцидент став частиною ширшого конфлікту між Маском і Трампом, який загострився після критики мільярдером нового економічного законопроєкту.

Маск заявив, що Трамп програв би вибори без його підтримки, і публічно підтримав ідею оголошення імпічменту президенту, передбачаючи передачу повноважень віцепрезидентові Джей Ді Венсу.

☝️ Також стало відомо, що президент США Дональд Трамп у приватних розмовах із близьким оточенням різко висловився про засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска. Він назвав його «запеклим наркоманом».

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