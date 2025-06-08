Трамп назвав Маска «запеклим наркоманом» і пригрозив наслідками

Президент США Дональд Трамп у приватних розмовах із близьким оточенням різко висловився про засновника SpaceX та Tesla Ілона Маска. Він назвав його «запеклим наркоманом». Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела, знайомі з перебігом дискусій.

☝️Як зазначається, на тлі закликів Маска до імпічменту чинного глави держави, Трамп провів низку дзвінків, під час яких і пролунала згадана образа. Приводом для емоційної реакції стала позиція Маска щодо президентських повноважень, які він, за даними джерел, пропонував передати віцепрезиденту Джей Ді Венсу.

🔹 У коментарі телеканалу NBC News Трамп публічно пригрозив мільярдеру наслідками, якщо той вирішить підтримати кандидатів від Демократичної партії на проміжних виборах у 2026 році:

📢 «Якщо він це зробить, йому доведеться платити за наслідки», – сказав Трамп, не уточнюючи, що саме мається на увазі.

🔹 Крім того, президент США відкинув ідею примирення з Маском, заявивши:

📢 «Я дав йому багато поблажок. Я буквально врятував йому життя, коли був президентом за першу каденцію. Але тепер у мене немає жодного бажання з ним розмовляти».

👉 The Washington Post нагадує, що Маск раніше визнав вживання кетаміну, призначеного для лікування депресії. Ймовірно, саме на це натякав Трамп, вдаючись до характеристик, які викликали широкий резонанс у медіа.

Протистояння між двома впливовими американськими діячами набирає обертів після того, як Маск розкритикував нову економічну ініціативу Трампа та заявив, що без його підтримки той ніколи не виграв би вибори. Ідею імпічменту він публічно підтримав у соцмережах, фактично кинувши виклик політичному табору діючого президента США.