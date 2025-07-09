Житомирщина під атакою: влучання у підприємства і житло

Під час чергової масованої атаки рф на західні регіони України постраждала Житомирська область. Про наслідки ударів повідомив у Telegram у середу, 9 липня, начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

📢 «Сьогодні під час масованої ворожої атаки на Житомирщині зазнали пошкоджень виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі. Також пошкоджені скління вікон двох багатоповерхових житлових будинків», – повідомив очільник області.

☝️ За його словами, внаслідок влучань виникли дві пожежі. Одна з них ліквідована силами ДСНС, інша – локалізована, наразі тривають роботи з остаточної ліквідації займання.

📢 «За попередніми даними, жертв або постраждалих немає», – додав Бунечко.

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Нагадаємо, у ніч на 9 липня російські війська завдали масштабного повітряного удару по західній частині України. Внаслідок цього на Хмельниччині було зафіксовано загиблого та кількох поранених, а у Луцьку виникли масштабні пожежі й руйнування.

👉 Повітряна атака в ніч на 9 липня на Україну стала однією з наймасштабніших повітряних операцій рф з початку повномасштабної війни, в межах якої сили ППО знищили понад 700 ворожих цілей.