Неділя, 9 Листопада, 2025
Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус

На північному сході Японії, поблизу узбережжя Санріку, у неділю, 9 листопада, стався потужний землетрус магнітудою 6,7. Влада оголосила загрозу цунамі.

Як повідомляє Kyodo News, підземні поштовхи було зафіксовано о 17:03 за місцевим часом на глибині близько 10 кілометрів. За даними Японського метеорологічного агентства, існує ризик формування хвиль заввишки до одного метра, які можуть досягти префектури Івате.

☝️ Зазначається, що хвиля заввишки близько 10 сантиметрів уже спостерігалася в місті Офунато, а незначне коливання рівня моря також зафіксували в Міяко — обидва населені пункти розташовані в тій самій префектурі.

Сейсмічна активність у цьому районі не є рідкістю — регіон Санріку входить до найбільш уразливих у світі до землетрусів та цунамі.

☝️ Нагадаємо, у центральній частині Філіппін раніше стався землетрус магнітудою 6,9, який призвів до загибелі десятків людей і поранення понад 150 осіб.

Крім того, 28 вересня потужні підземні поштовхи магнітудою 5,4 бала сколихнули північно-західну Туреччину, спричинивши руйнування будівель і паніку серед місцевих жителів.

👉 До того ж стало відомо, на Філіппінах шторм що насувався на країну переріс у потужний супертайфун Фунг-вонг. Він досяг східного узбережжя перед виходом на сушу 9 листопада.

