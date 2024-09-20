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ВЛАДА

Зеленський зробив зміни у складі Ставки

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський зробив зміни у складі Ставки

Шостий президент України Володимир Зеленський зробив зміни у складі Ставки Верховного головнокомандувача. Відповідний указ від 19 вересня опубліковано на офіційному сайті глави держави.

На основі рекомендацій Ради національної безпеки і оборони України, Зеленський призначив радника Президента зі стратегічних питань Олександра Камишина (поза штатом) до складу Ставки.

Окрім цього, до персонального складу Ставки були включені віцепрем’єр-міністр з питань відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Також було включено міністра з питань стратегічних галузей промисловості – Германа Сметаніна.

Зі складу Ставки виведено колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу.

👉 Нагадаємо, що 16 вересня президент Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

📌 Також раніше було повідомлено, що Рада ухвалила рішення про звільнення Марʼяни Безуглої з оборонного Комітету. Її було переведено до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

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