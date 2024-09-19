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ВЛАДА

Рада підтримала звільнення Безуглої з оборонного комітету

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада підтримала звільнення Безуглої з оборонного комітету

Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Марʼяни Безуглої з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, перевівши її до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі в четвер, 19 вересня. За постанову проголосували 252 парламентарі.

Відповідно до ухваленого рішення, Марʼяна Безугла більше не є заступником голови комітету з нацбезпеки, а також втрачає членство в оборонному комітеті.

Свій перехід до іншого комітету Безугла прокоментувала у соціальних мережах, заявивши, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже «перестав існувати як дієвий орган» та «став трупом».

📢 «Я прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність. Наш закоренілий, корумпований армійський “совок” не здолати без реального розвитку співпраці з партнерами. Адже, окрім їхніх внутрішніх політичних розборок, є низка об’єктивних причин, чому нам так дозують допомогу: військовій системі не довіряють», — зазначила депутатка.

Водночас Безугла уточнила, що зберегла свій допуск та доступ до державної таємниці.

Питання щодо її звільнення з оборонного комітету підіймалося її колегами з січня цього року. Причиною таких ініціатив стала її публічна критика головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у листопаді 2023 року. Проте звільнити її вдалося лише після того, як вона сама подала заяву.

Рада підтримала звільнення Безуглої з оборонного комітету

Крім того, 17 липня Безугла офіційно залишила фракцію «Слуга народу». Два дні до цього її відкликали з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.

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