Рада підтримала звільнення Безуглої з оборонного комітету

Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення Марʼяни Безуглої з Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, перевівши її до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі в четвер, 19 вересня. За постанову проголосували 252 парламентарі.

Відповідно до ухваленого рішення, Марʼяна Безугла більше не є заступником голови комітету з нацбезпеки, а також втрачає членство в оборонному комітеті.

Свій перехід до іншого комітету Безугла прокоментувала у соціальних мережах, заявивши, що Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки вже «перестав існувати як дієвий орган» та «став трупом».

📢 «Я прийняла рішення перейти до Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щоб розширити свою діяльність. Наш закоренілий, корумпований армійський “совок” не здолати без реального розвитку співпраці з партнерами. Адже, окрім їхніх внутрішніх політичних розборок, є низка об’єктивних причин, чому нам так дозують допомогу: військовій системі не довіряють», — зазначила депутатка.

Водночас Безугла уточнила, що зберегла свій допуск та доступ до державної таємниці.

Питання щодо її звільнення з оборонного комітету підіймалося її колегами з січня цього року. Причиною таких ініціатив стала її публічна критика головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного у листопаді 2023 року. Проте звільнити її вдалося лише після того, як вона сама подала заяву.

Крім того, 17 липня Безугла офіційно залишила фракцію «Слуга народу». Два дні до цього її відкликали з посади голови підкомітету з питань демократичного цивільного контролю.