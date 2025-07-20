Зеленський затвердив санкції проти російських пропагандистів

Шостий президент України Володимир Зеленський 20 липня підписав указ про введення санкцій, ухвалених Радою національної безпеки і оборони (РНБО). Обмеження стосуються п’яти осіб – двох громадян росії та трьох українців, яких підозрюють у системному сприянні агресивній інформаційній політиці кремля.

До санкційного списку увійшли:

Тетяна Аксьоненко (громадянка рф),

(громадянка рф), Юлія Латиніна (громадянка рф),

(громадянка рф), Геннадій Балашов , (громадянин України).

, (громадянин України). Наталія Королевська , (громадянка України).

, (громадянка України). Андрій Серебрянський (громадянин України).

Причиною застосування обмежувальних заходів стали дії, що спрямовані на підрив національної безпеки України. Йдеться про участь у пропагандистських кампаніях, що просувають російські наративи, виправдовують війну проти України, підтримують окупаційні сили та дискредитують український спротив.

Як уточнили в Офісі Президента, санкції накладено зокрема на блогерів, які свідомо працюють на користь держави-агресора. Вони виправдовують її дії чи намагаються зірвати оборонні ініціативи, а також перешкоджають захисту України та її людей.

До списку потрапили також воєнні кореспонденти рф і адміністратори Telegram-каналів, що поширюють пропаганду, героїзують військових злочинців і заперечують очевидні факти збройної агресії.

Запроваджені санкції стали продовженням курсу України на системний правовий тиск на інформаційних діячів і колаборантів, які підривають державність зсередини та легітимізують злочини рф. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що готуються нові хвилі санкцій саме проти тих, хто інформаційно обслуговує агресію або мовчазно її підтримує.

Українська держава й надалі синхронізує свої санкційні механізми з рішеннями Європейського Союзу. Вказані обмеження стали продовженням співпраці з ЄС, зокрема у межах вже чинних пакетів №9–14, що передбачають посилення тиску на росію та її союзників.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди щодо спеціального трибуналу з агресії росії проти України.