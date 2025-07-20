Неділя, 20 Липня, 2025
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Зеленський затвердив санкції проти російських пропагандистів

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський затвердив санкції проти російських пропагандистів

Шостий президент України Володимир Зеленський 20 липня підписав указ про введення санкцій, ухвалених Радою національної безпеки і оборони (РНБО). Обмеження стосуються п’яти осіб – двох громадян росії та трьох українців, яких підозрюють у системному сприянні агресивній інформаційній політиці кремля.

До санкційного списку увійшли:
  • Тетяна Аксьоненко (громадянка рф),
  • Юлія Латиніна (громадянка рф),
  • Геннадій Балашов, (громадянин України).
  • Наталія Королевська, (громадянка України).
  • Андрій Серебрянський (громадянин України).

Причиною застосування обмежувальних заходів стали дії, що спрямовані на підрив національної безпеки України. Йдеться про участь у пропагандистських кампаніях, що просувають російські наративи, виправдовують війну проти України, підтримують окупаційні сили та дискредитують український спротив.

Як уточнили в Офісі Президента, санкції накладено зокрема на блогерів, які свідомо працюють на користь держави-агресора. Вони виправдовують її дії чи намагаються зірвати оборонні ініціативи, а також перешкоджають захисту України та її людей.

До списку потрапили також воєнні кореспонденти рф і адміністратори Telegram-каналів, що поширюють пропаганду, героїзують військових злочинців і заперечують очевидні факти збройної агресії.

Запроваджені санкції стали продовженням курсу України на системний правовий тиск на інформаційних діячів і колаборантів, які підривають державність зсередини та легітимізують злочини рф. Раніше Володимир Зеленський заявляв, що готуються нові хвилі санкцій саме проти тих, хто інформаційно обслуговує агресію або мовчазно її підтримує.

Українська держава й надалі синхронізує свої санкційні механізми з рішеннями Європейського Союзу. Вказані обмеження стали продовженням співпраці з ЄС, зокрема у межах вже чинних пакетів №9–14, що передбачають посилення тиску на росію та її союзників.

👉 Також нагадаємо, що шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон про множинне громадянство, ратифікацію угоди щодо спеціального трибуналу з агресії росії проти України.

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