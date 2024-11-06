Зеленський затвердив продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації

Шостий президент України Володимир Зеленський затвердив закони №12152 та №12151. За ними було продовжено дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів. Про це повідомив народний депутат Ярослав Желєзняк у своєму Телеграм-каналі в середу, 6 листопада.

Таким чином, з 10 листопада 2024 року до 7 лютого 2025 року в Україні триватимуть воєнний стан та посилені мобілізаційні заходи. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну це вже тринадцяте продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

Згідно із законодавством, під час дії воєнного стану органи влади та військове командування мають право здійснювати перевірку документів, огляд особистих речей, багажу, вантажів, транспортних засобів і приватного майна.

☝️ Нагадаємо, що 29 жовтня Верховна Рада України ухвалила рішення щодо продовження військового стану та мобілізації. За це рішення проголосували 311 народних депутатів.

📌 Раніше, 18 жовтня, Володимир Зеленський зауважив, що зниження віку мобілізації до 18 років може становити небезпеку. Шостий президент України підтвердив той факт, що деякі міжнародні партнери закликають Україну розглянути можливість зниження мобілізаційного віку.