Рада схвалила продовження дії воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада України схвалила продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі у вівторок, 29 жовтня.

📢 «Рада підтримала закони #12152 та #12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Доповідав обидва закони Секретар РНБО Литвиненко. ЗА – 311 (воєнний стан) та 304 (мобілізація). З 10 листопада 2024 року до 07 лютого 2025 року. Це було 13-те вже голосування за воєнний стан», — зазначив він.

Це рішення було за ініціативою шостого президента України Володимира Зеленського, який 28 жовтня зареєстрував у Верховній Раді відповідні законопроєкти. За ними передбачено продовження цих заходів ще на три місяці.

❗Верховна Рада вже 12 разів підтримувала продовження воєнного стану та мобілізації. Наразі останнє продовження діє до 9 листопада.

📌 Раніше, 18 жовтня, Зеленський наголосив, що зниження віку мобілізації до 18 років несе ризики для країни. Він також зазначив, що міжнародні партнери висловлюють бажання бачити зменшення віку мобілізації в Україні.