Вівторок, 29 Жовтня, 2024
6 C
Kyiv
ГОЛОВНАНОВИНИВАЖЛИВОРада схвалила продовження дії воєнного стану та мобілізації
ВАЖЛИВО

Рада схвалила продовження дії воєнного стану та мобілізації

Денис Молотов
Денис Молотов
Рада схвалила продовження дії воєнного стану та мобілізації

Верховна Рада України схвалила продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації до 7 лютого 2025 року. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму телеграм-каналі у вівторок, 29 жовтня.

📢 «Рада підтримала закони #12152 та #12151 про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів. Доповідав обидва закони Секретар РНБО Литвиненко. ЗА – 311 (воєнний стан) та 304 (мобілізація). З 10 листопада 2024 року до 07 лютого 2025 року. Це було 13-те вже голосування за воєнний стан», — зазначив він.

Рада схвалила продовження дії воєнного стану та мобілізації

Це рішення було за ініціативою шостого президента України Володимира Зеленського, який 28 жовтня зареєстрував у Верховній Раді відповідні законопроєкти. За ними передбачено продовження цих заходів ще на три місяці.

❗Верховна Рада вже 12 разів підтримувала продовження воєнного стану та мобілізації. Наразі останнє продовження діє до 9 листопада.

📌 Раніше, 18 жовтня, Зеленський наголосив, що зниження віку мобілізації до 18 років несе ризики для країни. Він також зазначив, що міжнародні партнери висловлюють бажання бачити зменшення віку мобілізації в Україні.

Попередня стаття
Генпрокурора Костіна відправлено у відставку за рішенням Ради
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

СТРІЧКА НОВИН

Сполучені Штати нададуть Україні 2000 позашляховиків Humvee

ЕКОНОМІКА

НАТО допомагає Україні: передано 65 автівок «швидкої»

ЕКОНОМІКА

Держпром після авіаудару рф: вибито близько 700 вікон, відновлення може тривати роками

ПОДІЇ

Вступна компанія 2025: НМТ проходитимуть з чотирьох предметів

ОСВІТА

Маніпуляція: Українських біженців «виселяють із соціального житла у Франції – Le Monde»

СТОПФЕЙК

Загрозлива ситуація зі зростанням СЗЧ, – голова Верховного Суду

ВЛАДА

Генпрокурора Костіна відправлено у відставку за рішенням Ради

ВАЖЛИВО

Окупанти здійснили 104 атаки на фронті: де найгарячіше та що відбувається

ПОДІЇ

Україна подала запит на далекобійні крилаті ракети Tomahawk – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Додатково мобілізують ще 160 тисяч осіб – РНБО

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

НОВИНИ

Завантажити більше
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ПАРТНЕРИ

client-image
ЛЖСІ_логотип

ВАЖЛИВО

ПОДІЇ

КАТЕГОРІЇ

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ