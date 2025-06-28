Зеленський вручив орден Свободи президенту Польщі

Шостий президент України Володимир Зеленський нагородив главу Республіки Польща Анджея Дуду орденом Свободи. Це найвища державна нагорода України, яку можуть отримати іноземці. Про це йдеться в указі №434/2025, опублікованому на офіційному сайті глави держави в суботу, 28 червня.

📢 «Нагородити орденом Свободи Дуду Анджея — президента Республіки Польща», — зазначено у тексті указу.

У документі наголошується, що відзнаку вручено «за визначні особисті заслуги у зміцненні українсько-польського міжнародного співробітництва, підтримку державного суверенітету та територіальної цілісності України».

☝️ Орден Свободи є найвищою державною нагородою, що призначена для відзначення іноземних громадян або осіб без громадянства, які зробили значний внесок у розбудову демократії, розвиток прав людини та утвердження незалежності України.

Станом на 23 серпня 2024 року відзнаку мають 28 іноземців. З яких семеро — одночасно є кавалерами ордена князя Ярослава Мудрого I ступеня.

📌 Варто зазначити, що вранці 28 червня Анджей Дуда прибув до Києва з прощальним візитом — незабаром він залишить посаду президента Польщі. Його місце обійме Кароль Навроцький, який здобув перемогу в другому турі виборів 1 червня.