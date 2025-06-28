Президент Польщі у Києві: Анджей Дуда з прощальним візитом

У суботу, 28 червня, Президент Польщі Анджей Дуда прибув до Києва з офіційним візитом. Про це повідомив глава МЗС України Андрій Сибіга у соцмережі Х (колишній Twitter).

📢 «Я був радий привітати справжнього друга України Анджея Дуду на Центральному залізничному вокзалі Києва сьогодні вранці. Президент Дуда стояв поруч з Україною у найважчі часи повномасштабної російської агресії. Ми вдячні йому та всім полякам, які продемонстрували справжню солідарність з Україною», – написав Сибіга.

☝️ Як повідомляється, польський президент планує взяти участь у відзначенні Дня Конституції України. Також заплановано переговори з главою української держави Володимиром Зеленським. Сторони обговорять подальшу взаємодію у сфері безпеки, оборони, регіонального співробітництва та підтримки України з боку Польщі на міжнародній арені.

Візит Дуди є черговим проявом стратегічного партнерства та символічною підтримкою Києва на тлі триваючої російської агресії.

📍 Нагадаємо, на початку червня шостий президент України та лідер Польщі провели зустріч у Вільнюсі під час саміту Бухарестської дев’ятки та Нордичних країн. Тоді Анджей Дуда запевнив, що планує відвідати Україну до завершення свого президентського мандату.

🗳️ Тим часом 1 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. У ньому перемогу здобув Кароль Навроцький, висуванець партії «Право і справедливість», який змінить Дуду після завершення його повноважень.

🗳️ У першому турі, що відбувся раніше, Рафал Тшасковський, висунутий «Громадянською платформою», набрав 31,36% голосів, а Кароль Навроцький — 29,54%.