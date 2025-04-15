Зеленський та генсек НАТО Марк Рютте відвідали Одесу

У вівторок, 15 квітня, з неанонсованим візитом до України прибув Генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму офіційному Telegram-каналі, на сторінці у Фейсбук та на сайті Офісу президента. Зустріч глави держави з керівником Північноатлантичного альянсу відбулася в Одесі.

За словами Зеленського, у центрі уваги перемовин були питання безпеки України, Європи, євроатлантичного простору. Також відносини з міжнародними партнерами на Заході — як у Європі, так і в Сполучених Штатах Америки.

📢 «Головна увага – посиленню протиповітряної оборони України. Абсолютно кожен бачить, якою гострою є потреба України в системах ППО і ракетах до них. Ми розраховуємо, що наші домовленості щодо ППО з партнерами у Європі, в Америці будуть реалізовані. “Петріоти” – це оборонна зброя, і ми не просто просимо про “Петріоти” – ми готові купити їх. І це суто політичне питання: системи у світі є, ракети до “Петріотів” також є, і виключно від рішень політиків залежить, чи буде в нас достатньо захисту від російської балістики», — наголосив президент України.

Крім того, Зеленський подякував Генсекові НАТО за стійку підтримку та відзначив позицію тих міжнародних лідерів, «які не заплющують очі на реальність» і визнають, що лише рішучість може наблизити стійкий мир.

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У межах візиту Зеленський і Рютте відвідали поранених українських військовослужбовців в одній із лікарень Одеси. Президент висловив вдячність воїнам за службу, побажав якнайшвидшого одужання і вручив їм державні нагороди — ордени “За мужність” II та III ступенів.

📢 «Разом із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте відвідали шпиталь, у якому українські захисники й захисниці відновлюються після поранень. Поспілкувалися з воїнами. Відзначив захисників державними нагородами. Дякую хлопцям за силу, за витримку, за захист наших людей. Відзначив нагородами і бойових медиків. Вони не лише щодня допомагають нашим воїнам у шпиталі, а й рятували життя під обстрілами на Херсонщині, Харківщині, Миколаївщині», – йдеться в офіційному повідомленні.

Пізніше відбулось спілкування з представниками ЗМІ за результатами зустрічі з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

📢 «Саме стабільність і передбачуваність підтримки України є правильним стимулом для Росії, стимулом до дипломатії. Вони там, у Москві, повинні бачити, що Україну не залишать сам на сам із війною. Я вдячний кожному у світі, хто розуміє це і продовжує підтримку України. Важливо, щоб і надалі ми всі разом працювали в межах коаліції охочих та спроможних гарантувати безпеку. Британія, Франція, інші країни НАТО вже активно готують основу для безпекового контингенту в Україні. Важливо, щоб ми всі були достатньо швидкими та результативними в цьому процесі. І також має запрацювати максимально ефективно місія НАТО з надання безпекової допомоги та тренувань для України у Вісбадені. Її ефективність – це захист життів наших людей», – йдеться в офіційному повідомленні на сторінці шостого президента України у Фейсбук.

☝️ Раніше Зеленський заявив, що російський диктатор володимир путін продовжує курс на затяжну війну, а кремлівські пропагандисти готують суспільну думку до того, що дипломатичний шлях не дасть результату.

Тим часом у кремлі заявили про «напружену роботу з США в ім’я миру». Але жодних прогнозів щодо завершення війни не озвучили.

📌 Також нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Сумах, завданого російськими військами 13 квітня, кількість загиблих зросла до 36 людей. Про це у вівторок, 15 квітня, повідомила Сумська міська рада.