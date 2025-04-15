Збільшилась кількість загиблих у Сумах після ракетного удару

Унаслідок ракетного удару по Сумах, завданого російськими військами 13 квітня, кількість загиблих зросла до 36 людей. Про це у вівторок, 15 квітня, повідомила Сумська міська рада.

📢 «Стан 10 постраждалих — важкий (дві дитини та восьмеро дорослих). Ще 35 людей — у стані середньої тяжкості, решта мають легкі травми. На жаль, одна людина померла в стаціонарі», — йдеться у повідомленні.

Станом на зараз за медичною допомогою звернулися 127 людей, зокрема 109 дорослих та 18 дітей. У стаціонарах перебувають 44 пацієнти, з них десятеро — діти.

👉 Ракетний удар по Сумах завдав серйозних руйнувань у самому центрі міста. Робота штабу з ліквідації надзвичайної ситуації триватиме і далі:

📢 «У середу штаб з ліквідації НС продовжить роботу з 8:00 до 17:00 в укритті школи №4», — зазначили у міськраді.

⚠️ За наявною інформацією, російські війська випустили по центру міста дві балістичні ракети «Іскандер». Водночас у російських ЗМІ з’явилася заява, нібито удар був нанесений по «нараді військових ЗСУ». Офіційного підтвердження цієї версії немає.

📌 Також відомо, що Кабінет міністрів України у вівторок, 15 квітня, ухвалив рішення про звільнення з посад голів обласних державних адміністрацій Сумської та Луганської областей.

💢 Звільнення голів ОДА відбулося на тлі нещодавнього гучного інциденту у Сумській області. Так, 13 квітня мер Конотопа Артем Семеніхін звинуватив Володимира Артюха у тому, що той нібито організував церемонію нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО у конгрес-центрі Сумського університету. За словами мера, саме це стало приводом для ракетного удару по Сумах з боку рф, що призвів до численних жертв.

Втім, наступного дня Володимир Артюх публічно заперечив свою причетність до організації заходу. У телефонному коментарі виданню Суспільне Суми колишній голова ОВА заявив:

📢 «Я не був ініціатором нагородження 117 бригади ТрО, яке мало відбутися в приміщенні конгрес-центру в момент ракетного удару по місту».