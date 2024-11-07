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ПОЛІТИКА

Зеленський прибув до столиці Угорщини для участі в саміті

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський прибув до столиці Угорщини для участі в саміті

Шостий президент України Володимир Зеленський прибув до столиці Угорщини, Будапешта, для участі в саміті Європейської політичної спільноти. Це підтверджується трансляцією церемонії зустрічі лідерів, яку організувало агентство Reuters у четвер, 7 листопада.

Під час церемонії прибуття на саміт, Зеленський вирішив утриматися від спілкування з пресою. Він зазначив, що «коментарі для преси будуть після зустрічей».

На саміті 7 та 8 листопада Україна стане однією з основних тем обговорення під час двох ключових заходів: саміту Європейської політичної спільноти та неформального саміту ЄС.

Перед своїм візитом до Угорщини, Володимир Зеленський анонсував участь у саміті та висловив подяку Угорщині за запрошення.

☝️ Також нагадаємо, що Володимир Зеленський став одним із перших світових лідерів, хто привітав Дональда Трампа з його перемогою на президентських виборах у США.

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