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Зеленський вже привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський вже привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США
Дональд Трамп та Володимир Зеленський

Шостий президент України Володимир Зеленський став одним із перших світових лідерів, хто привітав Дональда Трампа з його перемогою на президентських виборах у США. Відповідний допис глава держави опублікував у соцмережі X у середу, 6 листопада.

📢 «Вітаю Дональда Трампа з вражаючою перемогою на виборах! Пригадую нашу чудову зустріч із президентом Трампом у вересні, коли ми детально обговорили стратегічне партнерство між Україною та США, План перемоги і шляхи припинення російської агресії проти України. Я ціную прихильність президента Трампа до підходу “мир через силу” у глобальних справах», – зазначив Зеленський.

Президент також підкреслив, що саме цей підхід, на його думку, може реально наблизити справедливий мир в Україні.

📢 «Сподіваюся, що ми разом втілимо його в життя. Ми очікуємо на епоху сильних Сполучених Штатів Америки під рішучим керівництвом президента Трампа. Розраховуємо на подальшу потужну двопартійну підтримку України у Сполучених Штатах», – додав Зеленський.

Окрім цього, він наголосив на зацікавленості України у розвитку взаємовигідної політичної та економічної співпраці, яка принесе користь обом нашим країнам.

📢 «Україна як одна з найсильніших військових держав Європи прагне забезпечити довготривалий мир і безпеку в Європі та трансатлантичному співтоваристві за підтримки наших союзників. З нетерпінням чекаю можливості особисто привітати президента Трампа та обговорити шляхи зміцнення стратегічного партнерства України зі Сполученими Штатами», – резюмував він.

Зеленський вже привітав Трампа з перемогою на президентських виборах у США

Як відомо, 5 листопада американські громадяни обирали президента, повний склад Палати представників та третину Сенату, а також проводили місцеві вибори в окремих штатах.

Підрахунок голосів продовжується, але Дональд Трамп уже заявив про свою перемогу. Республіканці також здобули більшість у Сенаті та зберегли перевагу в Палаті представників.

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